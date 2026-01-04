Dimitri Payet : Transfert annulé à l'OM, la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Directement contacté après le rachat de l'OM par Frank McCourt, Steve Mandanda n'a pas pu déposer ses valises à Marseille dès le mois de janvier comme le souhaitait le directeur sportif de l'époque : Andoni Zubizarreta. La faute à Dimitri Payet. Au détour d'une discussion avec Raphaël Domenach, le neo-retraité a tout déballé sur ce transfert reporté il y a quelques mois.

18 mois. C'est tout ce qui aura fallu à Dimitri Payet, qui impressionnait alors son monde à West Ham en Premier League, afin d'inciter la nouvelle direction de l'OM à rapatrier l'ex-international français. Le meneur de jeu avait quitté l'Olympique de Marseille à l'été 2015 pour déposer ses valises dans Londres et porter la tunique des Hammers.

«Janvier, ce qui fait traîner le deal et que ça se fait pas, c'est Dim» Lors des derniers instants du mercato hivernal et au terme d'un feuilleton interminable à West Ham, Dimitri Payet quittait le club londonien pour retrouver l'OM grâce à une indemnité de transfert de 30M€ faisant de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club à l'époque. Ce qui a retardé les retrouvailles entre Steve Mandanda et l'Olympique de Marseille comme l'a raconté au média Carré le gardien français parti depuis à la retraite. « Je pars de l'OM en 2016. Je signe à Palace et en octobre ou novembre, Marseille est racheté par McCourt. Rudy Garcia arrive avec Andoni Zubizarreta. Dès novembre, Andoni me sollicite pour revenir à Marseille. Comment ça se passe, je me fais opérer du ménisque à Marseille et Andoni commence déjà à me solliciter pour janvier. Dans ma tête, je viens d'arriver, je me fais opérer, je vais reprendre. Janvier, ce qui fait traîner le deal et que ça se fait pas, c'est Dim (ndlr Dimitri Payet). Parce qu'ils le font le dernier jour (du mercato) ».