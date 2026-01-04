Séparation au PSG : Son ex en rajoute une couche

Gianluigi Donnarumma n'a pas eu d'autre choix que de faire ses adieux au PSG à l'intersaison. La faute au souhait de son désormais ex-entraîneur Luis Enrique d'offrir les buts du Paris Saint-Germain à Lucas Chevalier et d'ainsi déclasser le gardien italien parti pour Manchester City. Cinq mois plus tard, il a eu quelques mots pour les supporters qui l'ont soutenu en 2025 dont ceux du club de la capitale.
« Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Je suis déçu et découragé ». Le 12 août dernier, à l'aube de la Supercoupe d'Europe remportée par le PSG contre Tottenham (2-2 puis 4-3), Gianluigi Donnarumma annonçait à contrecœur la fin de son histoire d'amour de 4 ans au PSG en raison de la décision de Luis Enrique d'emprunter une voie différente pour le poste de gardien de but.
«Vous serez toujours mes frères»
D'où le sous-entendu de l'Italien dans son post Instagram qu'il concluait de la sorte à l'époque. « À mes coéquipiers – ma deuxième famille – merci pour chaque combat, chaque rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères ». De l'eau a depuis coulé sous les ponts et Gianluigi Donnarumma s'est lancé un nouveau challenge du côté de Manchester City par le biais d'un transfert de 30M€ et a déjà effectué une moitié de saison avec les Skyblues.
«Prêt pour repartir en 2026. Merci à tous pour votre soutien»
En ce début d'année 2026, Gianluigi Donnarumma a publié une vidéo de ses meilleurs moments de l'an 2025 avec forcément tous les succès qu'il a pu vivre avec le Paris Saint-Germain couplés des trophées remportés. En légende de cette publication Instagram, « Gigio » a rédigé les mots suivants : « Prêt pour repartir en 2026. Merci à tous pour votre soutien ».