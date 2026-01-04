Séparation au PSG : Son ex en rajoute une couche

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gianluigi Donnarumma n'a pas eu d'autre choix que de faire ses adieux au PSG à l'intersaison. La faute au souhait de son désormais ex-entraîneur Luis Enrique d'offrir les buts du Paris Saint-Germain à Lucas Chevalier et d'ainsi déclasser le gardien italien parti pour Manchester City. Cinq mois plus tard, il a eu quelques mots pour les supporters qui l'ont soutenu en 2025 dont ceux du club de la capitale.

« Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Je suis déçu et découragé ». Le 12 août dernier, à l'aube de la Supercoupe d'Europe remportée par le PSG contre Tottenham (2-2 puis 4-3), Gianluigi Donnarumma annonçait à contrecœur la fin de son histoire d'amour de 4 ans au PSG en raison de la décision de Luis Enrique d'emprunter une voie différente pour le poste de gardien de but.

«Vous serez toujours mes frères» D'où le sous-entendu de l'Italien dans son post Instagram qu'il concluait de la sorte à l'époque. « À mes coéquipiers – ma deuxième famille – merci pour chaque combat, chaque rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères ». De l'eau a depuis coulé sous les ponts et Gianluigi Donnarumma s'est lancé un nouveau challenge du côté de Manchester City par le biais d'un transfert de 30M€ et a déjà effectué une moitié de saison avec les Skyblues.