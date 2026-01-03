Lamine Yamal avec les stars du PSG, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de son année exceptionnelle, le PSG est largement représenté dans l’équipe type monde 2025 désignée par les internautes du quotidien L’Équipe. Seuls trois joueurs ont réussi à se faire une place au milieu des Parisiens, les internationaux français Kylian Mbappé et William Saliba, mais également la star du FC Barcelone Lamine Yamal.

Ce samedi, L’Équipe a révélé l’équipe type monde 2025 désignée par ses internautes, dans laquelle on retrouve logiquement de nombreux joueurs du PSG, le club de la capitale ayant dominé la scène européenne, remportant la première Ligue des champions de son histoire.

Une défense 100 % parisienne à l’exception de Saliba Une équipe en 4-4-2 et dirigée par Luis Enrique, qui a récolté 79,38 % des votes. S’il a depuis été transféré à Manchester City, Gianluigi Donnarumma (55,42 %) a été plébiscité dans les cages, derrière une défense composée de trois de ses anciens coéquipiers du PSG, Nuno Mendes (77, 95%) Willian Pacho (56,31 %) et Achraf Hakimi (82,13 %), accompagnés de William Saliba (37,34 %).