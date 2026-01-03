Lamine Yamal avec les stars du PSG, c’est confirmé !

En raison de son année exceptionnelle, le PSG est largement représenté dans l’équipe type monde 2025 désignée par les internautes du quotidien L’Équipe. Seuls trois joueurs ont réussi à se faire une place au milieu des Parisiens, les internationaux français Kylian Mbappé et William Saliba, mais également la star du FC Barcelone Lamine Yamal.
Ce samedi, L’Équipe a révélé l’équipe type monde 2025 désignée par ses internautes, dans laquelle on retrouve logiquement de nombreux joueurs du PSG, le club de la capitale ayant dominé la scène européenne, remportant la première Ligue des champions de son histoire.
Une défense 100 % parisienne à l’exception de Saliba
Une équipe en 4-4-2 et dirigée par Luis Enrique, qui a récolté 79,38 % des votes. S’il a depuis été transféré à Manchester City, Gianluigi Donnarumma (55,42 %) a été plébiscité dans les cages, derrière une défense composée de trois de ses anciens coéquipiers du PSG, Nuno Mendes (77, 95%) Willian Pacho (56,31 %) et Achraf Hakimi (82,13 %), accompagnés de William Saliba (37,34 %).
Mbappé et Yamal avec les stars du PSG
Devant, le Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé (59,39 %) est bien évidemment présent, au côté de Kylian Mbappé (57,64 %). Joao Neves (39,84 %) et Vitinha (80,03 %) sont titulaires au milieu de terrain, avec Désiré Doué (36,34 %) positionné dans le couloir gauche. Enfin, c’est Lamine Yamal qui complète ce onze type, le joueur du FC Barcelone ayant récolté 51,36 % des suffrages.