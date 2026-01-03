PSG : Surprise, Kylian Mbappé va remplacer Ousmane Dembélé ?

Amadou Diawara

Etincelant lors de la saison 2025-2026, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite XXL du PSG. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique a été sacré Ballon d'Or. Après Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé remportera-t-il le Graal cette année ? A vos votes !

Lors de la saison 2025-2026, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a presque tout gagné. En effet, le club de la capitale a réalisé un quadruplé légendaire, ayant remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la toute première Ligue des Champions de son histoire. Un sacre à la Coupe du Monde des clubs aurait pu être la cerise sur le gâteau. Toutefois, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés en finale contre Chelsea.

Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or 2025 Epoustouflant la saison dernière, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Sans surprise, le numéro 10 du club rouge et bleu a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier.