Officiel : Le PSG annonce une signature surprise !

Le PSG compte un nouveau partenaire avec BEYOND Developments, promoteur immobilier basé aux Émirats arabes unis. Un accord a été conclu par les deux entités jusqu’en 2029. Les joueurs de Luis Enrique vont ainsi évoluer avec un nouveau logo sur la manche de leur maillot.

En ce début de mercato hivernal, les supporters du PSG s’interrogent sur la stratégie de leur club. Comme vous l’a révélé le10sport.com , le mois de janvier devrait être calme dans la capitale, puisque Luis Campos et Luis Enrique n’ont pas l’intention de se montrer actif, à moins qu’un joueur parisien ne décide de plier bagage.

Ce vendredi, le PSG a bien annoncé une signature, mais il s’agit d’une nouvelle collaboration commerciale entre le champion d’Europe en titre et BEYOND Developments, « promoteur immobilier basé aux Émirats arabes unis, né à Dubaï et à l’avant-garde de la création de destinations emblématiques en bord de mer », qui verra son logo s’afficher sur la manche des maillots du club dès le prochain match de championnat face au Paris FC , ce dimanche 4 janvier. Cet accord va courir au moins jusqu’en 2029.

« Cette collaboration nous permet de toucher de nouveaux publics »

« Ce partenariat avec BEYOND Developments illustre un alignement fort entre deux marques qui redéfinissent l’excellence dans leurs domaines respectifs, avec la conviction partagée que le sport et le design ont le pouvoir d’inspirer et d’élever le quotidien. L’approche de BEYOND dans la création de lieux porteurs de sens fait écho à notre ambition de créer du lien à travers la passion, la créativité et l’émotion », s’est réjoui Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain.

« Alors que nous entamons l’année 2026, ce partenariat avec le Paris Saint-Germain donne une impulsion forte à l’année à venir, salue de son côté Adil Taqi, CEO de BEYOND Developments. Il reflète notre conviction que le sport et le design partagent le même pouvoir : celui de rassembler, de façonner les cultures et de créer des moments durables. Chez BEYOND, nous concevons des destinations qui suscitent l’émotion et favorisent la connexion. Le Paris Saint-Germain porte cette même énergie sur la scène mondiale. Cette collaboration nous permet de toucher de nouveaux publics autour d’une vision commune mêlant créativité, performance et art de vivre contemporain, tout en renforçant notre présence auprès de nouvelles communautés à travers le monde. »