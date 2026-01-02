Harcelé par Luis Enrique, un joueur du PSG balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha est devenu un joueur exceptionnel au PSG. Pour autant, le Portugais a encore des points faibles à améliorer. Parmi eux : son pied gauche. Même si Vitinha sait bien s’en servir, il peut faire encore mieux et voilà que l’entraîneur du PSG le pousserait à s’améliorer. Au point de le « harceler ».

Le 26 novembre dernier, à l'occasion de la victoire du PSG face à Tottenham, Vitinha avait inscrit un triplé. Le Portugais avait même trouvé le chemin des filets grâce à son pied gauche. Pourtant, c’est loin d’être le point fort du joueur du PSG, qui le décrit même comme « nul ». Voilà donc un point faible à améliorer pour Vitinha et Luis Enrique semble l’avoir bien identifié.

« Une aberration » C’est dans sa récente interview pour A Bola que Vitinha parlait de son point faible avec son pied gauche. Le joueur du PSG confiait alors dans un premier temps : « Quel aspect de mon jeu n'a pas encore été salué par les observateurs et aurait déjà dû l'être ? Je suis sûr qu'ils ont tous été salués, même certains qui n'auraient pas dû l'être, qui ne sont pas si bons. Je me souviens maintenant que lorsque j'ai réalisé mon triplé en Ligue des champions, j'ai marqué un but du pied gauche et ils ont dit « quel pied gauche phénoménal, on ne sait même pas si c'est le droit ou le gauche », ce qui est une aberration. Mon pied gauche est presque nul. Il est vraiment mauvais ».