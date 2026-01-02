Harcelé par Luis Enrique, un joueur du PSG balance tout !

Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha est devenu un joueur exceptionnel au PSG. Pour autant, le Portugais a encore des points faibles à améliorer. Parmi eux : son pied gauche. Même si Vitinha sait bien s’en servir, il peut faire encore mieux et voilà que l’entraîneur du PSG le pousserait à s’améliorer. Au point de le « harceler ».
Le 26 novembre dernier, à l'occasion de la victoire du PSG face à Tottenham, Vitinha avait inscrit un triplé. Le Portugais avait même trouvé le chemin des filets grâce à son pied gauche. Pourtant, c’est loin d’être le point fort du joueur du PSG, qui le décrit même comme « nul ». Voilà donc un point faible à améliorer pour Vitinha et Luis Enrique semble l’avoir bien identifié.
« Une aberration »
C’est dans sa récente interview pour A Bola que Vitinha parlait de son point faible avec son pied gauche. Le joueur du PSG confiait alors dans un premier temps : « Quel aspect de mon jeu n'a pas encore été salué par les observateurs et aurait déjà dû l'être ? Je suis sûr qu'ils ont tous été salués, même certains qui n'auraient pas dû l'être, qui ne sont pas si bons. Je me souviens maintenant que lorsque j'ai réalisé mon triplé en Ligue des champions, j'ai marqué un but du pied gauche et ils ont dit « quel pied gauche phénoménal, on ne sait même pas si c'est le droit ou le gauche », ce qui est une aberration. Mon pied gauche est presque nul. Il est vraiment mauvais ».
« Luis Enrique me harcèle jour et nuit avec ça »
Par la suite, Vitinha avait fait savoir : « Luis Enrique me harcèle jour et nuit avec ça pour que je l'améliore et je sais que je dois l'améliorer. Mon pied gauche est vraiment très mauvais, enfin, pas vraiment très mauvais, mais comparé au droit, il est vraiment très mauvais. Et je pourrais apporter beaucoup plus à mon jeu si j'arrivais à faire certaines choses avec le pied gauche, mais contre Tottenham, c'est venu instinctivement et j'ai réussi à marquer. Pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à encenser dans mon jeu. On me fait déjà beaucoup d’éloges »