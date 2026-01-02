Lucas Chevalier en danger : La grande annonce du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est arrivé au PSG avec le statut de numéro 1. Mais voilà qu’avec les dernières prestations de Matvey Safonov, la hiérarchie a quelque peu été ébranlée au sein du club de la capitale. C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’ancien du LOSC n’aurait plus forcément la certitude d’être titulaire. Explications.

Profitant de la blessure de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a brillé dans les buts du PSG ces dernières semaines. Solide, le Russe a gagné de précieux points. De quoi lui permettre de prétendre à une place de numéro 1 au sein du club de la capitale ? Le dernier mot reviendra bien évidemment à Luis Enrique, mais aujourd’hui, la hiérarchie entre Chevalier et Safonov pourrait être chamboulée.

« Le meilleur jouera à chaque match » Qui sera donc le gardien du PSG titulaire en cette année 2026 ? Pour Le Parisien, une source au sein du club de la capitale a annoncé la couleur pour ce duel entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov faisant savoir : « Le PSG a besoin d’avoir deux grands gardiens, et c’est le cas aujourd’hui. Le coach apprécie le style de Chevalier, comme celui de Safonov. C’est le principe de la concurrence, le meilleur jouera à chaque match. Mais pendant une saison, il y a aussi des opportunités à saisir ».