Pedri choisit le PSG : Nouvelle folie en vue ?

Pour la première fois de son histoire, le Paris SG a remporté la Ligue des champions en mai dernier. Luis Enrique et ses hommes peuvent-ils réaliser le doublé en 2026 ? C’est en tout cas l’avis de Pedri, milieu du FC Barcelone, mais quel est le vôtre ? C’est notre sondage du jour !

C’est une année inoubliable qui vient de s’achever pour le PSG, vainqueur de sa première Ligue des champions au terme d’une campagne remarquable qui avait pourtant mal démarré. Malgré leur place de barragiste au terme de la phase de championnat, les hommes de Luis Enrique sont d’abord venus à bout de Brest, avant d’éliminer Liverpool, Aston Villa puis Arsenal, jusqu’à la finale glorieuse face à l’Inter Milan.

Luis Enrique et ses hommes encore favoris ? Pour 2026, le Paris Saint-Germain conserve la même ambition et a déjà bien débuté sa campagne avec quatre victoires (Atalanta, Barcelone, Leverkusen, Tottehnam), un match nul (Bilbao) et une défaite (Bayern Munich). Le club de la capitale reste donc l’un des favoris à la victoire finale, ce dont ont conscience les autres cadors européens.