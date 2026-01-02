Pedri choisit le PSG : Nouvelle folie en vue ?

Pour la première fois de son histoire, le Paris SG a remporté la Ligue des champions en mai dernier. Luis Enrique et ses hommes peuvent-ils réaliser le doublé en 2026 ? C’est en tout cas l’avis de Pedri, milieu du FC Barcelone, mais quel est le vôtre ? C’est notre sondage du jour !
C’est une année inoubliable qui vient de s’achever pour le PSG, vainqueur de sa première Ligue des champions au terme d’une campagne remarquable qui avait pourtant mal démarré. Malgré leur place de barragiste au terme de la phase de championnat, les hommes de Luis Enrique sont d’abord venus à bout de Brest, avant d’éliminer Liverpool, Aston Villa puis Arsenal, jusqu’à la finale glorieuse face à l’Inter Milan.
Luis Enrique et ses hommes encore favoris ?
Pour 2026, le Paris Saint-Germain conserve la même ambition et a déjà bien débuté sa campagne avec quatre victoires (Atalanta, Barcelone, Leverkusen, Tottehnam), un match nul (Bilbao) et une défaite (Bayern Munich). Le club de la capitale reste donc l’un des favoris à la victoire finale, ce dont ont conscience les autres cadors européens.
Pedri voit le PSG remporter la Ligue des champions
Récemment interrogé par Esquire, Pedri a fait d’Ousmane Dembélé et ses coéquipiers les favoris à leur propre succession. « Qui sont les favoris ? Le PSG avant tout », a fait savoir le milieu du Barça, avant de citer d’autres prétendants au sacre : « puis Arsenal, Manchester City et le Real Madrid ». Déjà assurée de disputer au moins les barrages, la formation parisienne doit encore affronter Sporting Portugal et Newcastle.
Alors selon vous, le PSG peut-il encore remporter la Ligue des champions en 2026 ? À vos votes !