PSG - Deschamps se prend un stop : Il balance tout !

Beaucoup de bi-nationaux font traîner les choses avant de se décider de représenter un des héritages de leurs origines. Cependant, Ibrahim Mbaye n'a pas tergiversé. A 17 ans, malgré le fait qu'il ait représenter l'équipe de France dans les catégories de jeunes, l'attaquant du PSG a choisi de jouer pour le Sénégal. Une décision forte saluée par Idrissa Gueye pendant la Coupe d'Afrique des nations.

« C'est un sujet sensible mais c'est une liberté que ces joueurs-là ont toujours eue, que ce soient des bi-nationaux ou tri-nationaux. C'est leur choix, pour différentes raisons. L'attractivité, je n'ai pas à la commander ». Début novembre, dans le cadre du dernier rassemblement de l'année 2025 de l'équipe de France, Didier Deschamps s'exprimait sur le choix d'Ibrahim Mbaye et de Mamadou Sarr, bi-nationaux, qui ont décidé de tourner le dos aux Bleus pour le Sénégal.

L'équipe de France ou le Sénégal : Mbaye a très tôt tranché dans le vif Le jeune ailier du PSG, seulement âgé de 17 ans, dispute déjà sa première Coupe d'Afrique des nations avec les Lions de la Teranga. L'occasion pour Ibrahim Mbaye de choquer son monde et ses coéquipiers en sélection lors des matchs matchs de poule, aidant l'équipe de Sadio Mané à se qualifier pour les 1/8èmes de finale de la compétition.