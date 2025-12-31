PSG - Deschamps se prend un stop : Il balance tout !

Beaucoup de bi-nationaux font traîner les choses avant de se décider de représenter un des héritages de leurs origines. Cependant, Ibrahim Mbaye n'a pas tergiversé. A 17 ans, malgré le fait qu'il ait représenter l'équipe de France dans les catégories de jeunes, l'attaquant du PSG a choisi de jouer pour le Sénégal. Une décision forte saluée par Idrissa Gueye pendant la Coupe d'Afrique des nations.
« C'est un sujet sensible mais c'est une liberté que ces joueurs-là ont toujours eue, que ce soient des bi-nationaux ou tri-nationaux. C'est leur choix, pour différentes raisons. L'attractivité, je n'ai pas à la commander ». Début novembre, dans le cadre du dernier rassemblement de l'année 2025 de l'équipe de France, Didier Deschamps s'exprimait sur le choix d'Ibrahim Mbaye et de Mamadou Sarr, bi-nationaux, qui ont décidé de tourner le dos aux Bleus pour le Sénégal.
L'équipe de France ou le Sénégal : Mbaye a très tôt tranché dans le vif
Le jeune ailier du PSG, seulement âgé de 17 ans, dispute déjà sa première Coupe d'Afrique des nations avec les Lions de la Teranga. L'occasion pour Ibrahim Mbaye de choquer son monde et ses coéquipiers en sélection lors des matchs matchs de poule, aidant l'équipe de Sadio Mané à se qualifier pour les 1/8èmes de finale de la compétition.
«Il a fait un choix fort en choissisant l'équipe nationale du Sénégal parce qu'il est Sénégalais»
Bien qu'il n'ait que 17 ans, Ibrahim Mbaye n'a pas froid aux yeux et sa maturité impressionne Idrissa Gueye, ex-joueur du PSG entre 2019 et 2022.
« Les étoiles, c'est pour tous les joueurs qui sont dans l'équipe nationale du Sénégal. Tout le monde est capable de jouer titulaire. On est très contents de l'avoir parmi nous. Il a fait un choix fort en choissisant l'équipe nationale du Sénégal parce qu'il est Sénégalais, fier de le dire et de le montrer sur le terrain. On espère qu'il va continuer comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge dans le foot. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec le Paris Saint-Germain, qui joue de grandes compétitions. Il n'a pas peur, se lâche sur le terrain et prend du plaisir. C'est ce qu'on demande ». a confié le milieu de terrain du Sénégal devant les caméras de Canal+ Afrique.