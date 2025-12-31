Le Qatar annonce une folie au PSG : C'est validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison totalement folle durant laquelle le PSG a remporté pas moins de six trophées, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que ses ambitions restaient très élevées pour la saison prochaine. Mais le club parisien réussira-t-il l'exploit de remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois d'affilée ?

L'année 2025 restera sans contestation possible comme l'une des plus impressionnantes jamais réalisée par un club de football. En effet, le PSG a tout raflé ou presque. A l'exception de la Coupe du monde des clubs, perdue en finale face à Chelsea (0-3), le club de la capitale a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participées, y compris la Ligue des champions. Au total, le PSG a ajouté 6 trophées à son palmarès.

Al-Khelaïfi annonce du lourd ! Et bien évidemment, les Parisiens ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Dans un message publié sur le site officiel du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui qualifie cette année 2025 comme « étant tout simplement exceptionnelle », se projette également sur le futur afin de continuer « à écrire les plus belles pages de notre histoire et à faire briller le Paris Saint-Germain. »