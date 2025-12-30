PSG - Départ de Désiré Doué : C'est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été prochain, l'équipe de France de football sera de l'autre côté de l'Atlantique pour disputer la Coupe du monde. La question est maintenant de savoir qui sera appelé par Didier Deschamps pour la compétition. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, notamment dans le secteur offensif. Pierre Ménès voit tout de même Désiré Doué partir avec les Bleus, avec qui il pourrait même être titulaire.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki, Michaël Olise, Hugo Ekitiké... Il y a du monde en attaque pour l'équipe de France. Qui seront maintenant les heureux élus appelés par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde ? Interrogé sur Youtube sur le cas de Désiré Doué, Pierre Ménès n'a aucun doute à propos du joueur du PSG.

Doué titulaire à la Coupe du monde ? Si rien n'est encore officiel, Pierre Ménès voit Désiré Doué avec l'équipe de France à la Coupe du monde, qui plus est dans un rôle de titulaire. En effet, le journaliste sportif a expliqué pourquoi, confiant concernant le Parisien : « Dans la ligne offensive de Didier Deschamps, c'est celui qui a le plus d'aptitude à jouer au milieu ».