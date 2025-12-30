PSG : Hakimi s'annonce dans une autre équipe !

Amadou Diawara

Le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville, et ce lors du choc entre le PSG et le Bayern. Ce lundi, l'international marocain a fait son grand retour à la compétition. En effet, le numéro 2 des Lions de l'Atlas est entré en jeu face à la Zambie lors de la troisième journée de la phase de groupes en Coupe d'Afrique des Nations.

Le 4 novembre dernier, le PSG a reçu le Bayern au Parc des Princes. Malheureusement pour les Parisiens, ils ont perdu à la fois la rencontre (2-1) et Achraf Hakimi. Victime d'un violent tacle de Luis Diaz, le numéro 2 de Luis Enrique a souffert d'une grosse entorse de la cheville.

PSG : Hakimi a signé son grand retour, avec le Maroc Remis de sa blessure, Achraf Hakimi a rejoué ce lundi. Convoqué par Walid Regragui pour disputer la CAN avec le Maroc, le latéral droit de 27 ans a lancé sa compétition face à la Zambie. En effet, Achraf Hakimi est entré en jeu lors de la troisième journée de la phase de groupes. Interrogé au micro de New World TV, le défenseur des Lions de l'Atlas s'est enflammé pour son grand retour à la compétition.