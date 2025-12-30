Real Madrid - Départ du PSG : L'annonce inattendue de Vitinha !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Vitinha est un joueur du PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2029 depuis sa prolongation. Mais voilà que les rumeurs vont bon train concernant l'avenir du Portugais, annoncé comme une des priorités du Real Madrid. Partira ? Ne partira pas ? Vitinha a lâché une confidence pour le moins inattendue...

Ayant ouvert la porte à un avenir en Liga, Vitinha a visiblement déclenché une certaine envie chez le Real Madrid de le recruter. Si le Portugais est aujourd'hui très bien au PSG, voilà que la Casa Blanca pourrait prochainement lancer l'offensive. En effet, comme ça a été révélé, l'idée serait de foncer sur Vitinha en cas de futur départ de Vinicius Jr. Faut-il alors s'inquiéter à Paris ?

« Personne n'est indispensable au PSG » Vitinha l'a répété, il ne prévoit pas de quitter le PSG dans l'immédiat. Pourtant, selon ses dires, un départ ne devrait pas handicaper le club de la capitale. En effet, dans un entretien accordé à Marca, le Portugais a fait savoir : « Je suis indispensable au PSG ? Personne n'est indispensable au PSG. Comme je l'ai dit, nous sommes une équipe, nous l'avons déjà prouvé, nous gagnons toujours et nous sommes très compétitifs malgré l'absence de nombreux joueurs ».