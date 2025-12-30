Transfert à 65M€ : Le «meilleur attaquant du monde» annoncé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos peine à s’imposer au PSG, qui a dépensé un montant estimé à 65M€ pour le recruter. Peut-être que l’international portugais n’est tout simplement pas au bon endroit pour performer car son agent, Jorge Mendes, estimant qu’il peut jouer « dans n'importe quelle équipe du monde. »

Présent à Dubaï à l’occasion des Globe Soccer Awards dimanche, Jorge Mendes en a profité pour s’exprimer sur un des joueurs qu’il représente et qui évolue actuellement au PSG : Gonçalo Ramos. Un des nombreux internationaux portugais du club de la capitale, mais dont on parle moins en comparaison avec ses compatriotes Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes.

« Il a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde » Depuis son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne à l’été 2023, l’attaquant âgé de 24 ans ne s’est jamais vraiment imposé au PSG. La saison dernière, Gonçalo Ramos a fait les frais du repositionnement d’Ousmane Dembélé dans l’axe et malgré les pépins physiques de ce dernier cette année, l’international portugais (22 sélections, 10 buts) n’en a pas profité, lui qui a inscrit 9 buts toutes compétitions confondues pour le moment lors de l’exercice 2025-2026.