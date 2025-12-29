Transfert à l’OM : La surprise de l’hiver révélée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans sa quête d’un meneur de jeu, l’OM pourrait réactiver une piste déjà explorée l’été dernier. En fin de mercato estival, Marseille avait essayé de s’attacher les services de Lazar Samardzic, mais avait vu son offre de 20M€ être refusée par l’Atalanta. Cet hiver, un départ de l’international serbe est possible et le club olympien pourrait de nouveau tenter sa chance.

S’il doit d’abord alléger sa masse salariale, l’OM envisage tout de même la possibilité de se renforcer cet hiver. En ce sens, deux postes ont été ciblés par la direction olympienne : un ailier droit en doublure de Mason Greenwood, ainsi qu’un meneur de jeu. Un profil qui manque à Roberto De Zerbi, comme ce dernier le reconnaissait début décembre : « Aujourd’hui, on n’a pas vraiment de numéro 10. »

Une offre de 20M€ refusée l’été dernier pour Samardzic Dernièrement, l’OM a été annoncé sur la piste de Sofiane Diop (25 ans, OGC Nice) et de Jorge Carrascal (27 ans, Flamengo), mais pourrait en réactiver une autre, explorée l’été dernier. En effet, en fin de mercato, Marseille avait essayé de s’attacher les services de Lazar Samardzic, comme indiqué par Matteo Moretto.