Transfert à l’OM : La surprise de l’hiver révélée ?

Dans sa quête d’un meneur de jeu, l’OM pourrait réactiver une piste déjà explorée l’été dernier. En fin de mercato estival, Marseille avait essayé de s’attacher les services de Lazar Samardzic, mais avait vu son offre de 20M€ être refusée par l’Atalanta. Cet hiver, un départ de l’international serbe est possible et le club olympien pourrait de nouveau tenter sa chance.
S’il doit d’abord alléger sa masse salariale, l’OM envisage tout de même la possibilité de se renforcer cet hiver. En ce sens, deux postes ont été ciblés par la direction olympienne : un ailier droit en doublure de Mason Greenwood, ainsi qu’un meneur de jeu. Un profil qui manque à Roberto De Zerbi, comme ce dernier le reconnaissait début décembre : « Aujourd’hui, on n’a pas vraiment de numéro 10. »
Une offre de 20M€ refusée l’été dernier pour Samardzic
Dernièrement, l’OM a été annoncé sur la piste de Sofiane Diop (25 ans, OGC Nice) et de Jorge Carrascal (27 ans, Flamengo), mais pourrait en réactiver une autre, explorée l’été dernier. En effet, en fin de mercato, Marseille avait essayé de s’attacher les services de Lazar Samardzic, comme indiqué par Matteo Moretto.
L’OM toujours attentif à ce dossier
Dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube Fabrizio Romano in Italiano ce lundi, le journaliste a fait savoir que l’OM avait fait une offre de 20M€, refusée par l’Atalanta, où l’international serbe (26 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2029. Cet hiver, un départ de Lazar Samardzic est possible et la Lazio, ainsi que la Fiorentina, sont intéressées. En réponse à ces infomations, La Tribune Olympienne a indiqué que Marseille pourrait revenir à la charge, selon la formule désirée par la Dea pour se séparer du milieu offensif âgé de 23 ans.