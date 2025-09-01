OM : Transfert de dernière minute annoncé après le départ de Rabiot ?

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts depuis la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a enfin trouvé une porte de sortie, puisqu’il devrait signer pour l’AC Milan en cette fin de mercato. Et à l’Olympique de Marseille on aurait déjà trouvé son successeur, avec Roberto De Zerbi qui aurait réclamé l’arrivée de Lazar Samardžić de l’Atalanta.

On s’était tant aimés. Devenu le leader de l’équipe en seulement une saison, Adrien Rabiot serait sur le point de quitter l’OM, où il avait été placé sur la liste des transferts. Les médias français et italiens annoncent un accord total pour son transfert à l’AC Milan, où il retrouvera notamment Massimiliano Allegri.

De Zerbi veut Samardžić C’est la fin de l’un des gros feuilletons de l’été, avec Rabiot qui va beaucoup manquer à l’OM. Mais le trou béant laissé par son départ pourrait bientôt être comblé ! Le journaliste italien Michele Criscitiello, nous apprend en effet que Roberto De Zerbi aurait réclamé la signature de Lazar Samardžić, international serbe qui évolue actuellement à l’Atalanta.