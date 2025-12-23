De Zerbi lâche un coup de pression : L’OM prépare une nouvelle signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au début du mois de novembre, Roberto De Zerbi avait insisté en conférence de presse sur le besoin pour l’OM de réussir à conserver ses jeunes joueurs en devenir. Le technicien italien a visiblement été entendu par sa direction, puisqu’après Robinio Vaz et Tadjidine Mmadi, les négociations pour une prolongation se poursuivent avec Darryl Bakola.

En attendant l’ouverture du mercato hivernal, l’OM s’attelle à sécuriser l’avenir de ses jeunes joueurs. Comme indiqué par RMC Sport, Robinio Vaz (18 ans), arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, devrait bientôt prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028.

L’OM veut prolonger Vaz, Mmadi et Bakola Ce lundi, RMC Sport a révélé qu’une offre avait également été faite à Tadjidine Mmadi (18 ans). Lui aussi sous contrat jusqu’en juin 2028, il vient d’inscrire son premier but en professionnel dimanche face à Bourg-en-Bresse (0-6) en 32es de finale de Coupe de France et l’OM lui a proposé une prolongation de deux ans.