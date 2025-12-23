De Zerbi lâche un coup de pression : L’OM prépare une nouvelle signature !

Au début du mois de novembre, Roberto De Zerbi avait insisté en conférence de presse sur le besoin pour l’OM de réussir à conserver ses jeunes joueurs en devenir. Le technicien italien a visiblement été entendu par sa direction, puisqu’après Robinio Vaz et Tadjidine Mmadi, les négociations pour une prolongation se poursuivent avec Darryl Bakola.
En attendant l’ouverture du mercato hivernal, l’OM s’attelle à sécuriser l’avenir de ses jeunes joueurs. Comme indiqué par RMC Sport, Robinio Vaz (18 ans), arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, devrait bientôt prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028.
L’OM veut prolonger Vaz, Mmadi et Bakola
Ce lundi, RMC Sport a révélé qu’une offre avait également été faite à Tadjidine Mmadi (18 ans). Lui aussi sous contrat jusqu’en juin 2028, il vient d’inscrire son premier but en professionnel dimanche face à Bourg-en-Bresse (0-6) en 32es de finale de Coupe de France et l’OM lui a proposé une prolongation de deux ans.
« Il faut réussir à garder ces jeunes »
Ce que confirme La Minute OM, ajoutant que les négociations se poursuivent aussi avec l’entourage de Darryl Bakola (18 ans), dont le contrat prend fin en juin 2027. Ce qui devrait faire plaisir à Roberto De Zerbi, qui au début du mois de novembre avait déclaré quand il avait été interrogé sur son milieu de terrain: « Avec Robinio (Vaz), ce sera le futur de l'OM. Même si je ne sais pas quel futur, il faut réussir à garder ces jeunes. Il fait partie du patrimoine de l'OM. »