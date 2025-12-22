Mercato : L’offre est partie, un crack va signer à l’OM !

Alexis Brunet

Face à Bourg-en-Bresse dimanche en Coupe de France, Tadjidine Mmadi a participé à la large victoire 6-0 de l’OM en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive, le tout en 21 minutes. Le milieu offensif de 18 ans montre donc qu’il a beaucoup de talent et Marseille en a conscience. Le club phocéen lui a d’ailleurs fait une proposition pour qu’il prolonge son contrat.

Samedi, le PSG s'est largement imposé 4-0 contre Fontenay en Coupe de France. Grand rival du club de la capitale, l’OM lui a fait encore mieux en l'emportant 6-0 face à Bourg-en-Bresse. Une véritable démonstration marseillaise à laquelle a pris part le jeune Tadjidine Mmadi.

Un but et une passe décisive pour Tadjidine Mmadi L’OM s’est donc baladé face à Bourg-en-Bresse et Roberto De Zerbi a décidé d’accorder du temps de jeu à certains jeunes Marseillais comme Robinio Vaz, Bilal Nadir ou bien Tadjidine Mmadi. Les deux derniers ont d’ailleurs brillé puisqu’ils ont chacun inscrit un but tout en délivrant une passe décisive.