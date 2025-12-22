Mercato : L’offre est partie, un crack va signer à l’OM !

Face à Bourg-en-Bresse dimanche en Coupe de France, Tadjidine Mmadi a participé à la large victoire 6-0 de l’OM en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive, le tout en 21 minutes. Le milieu offensif de 18 ans montre donc qu’il a beaucoup de talent et Marseille en a conscience. Le club phocéen lui a d’ailleurs fait une proposition pour qu’il prolonge son contrat.
Samedi, le PSG s'est largement imposé 4-0 contre Fontenay en Coupe de France. Grand rival du club de la capitale, l’OM lui a fait encore mieux en l'emportant 6-0 face à Bourg-en-Bresse. Une véritable démonstration marseillaise à laquelle a pris part le jeune Tadjidine Mmadi.
Un but et une passe décisive pour Tadjidine Mmadi
L’OM s’est donc baladé face à Bourg-en-Bresse et Roberto De Zerbi a décidé d’accorder du temps de jeu à certains jeunes Marseillais comme Robinio Vaz, Bilal Nadir ou bien Tadjidine Mmadi. Les deux derniers ont d’ailleurs brillé puisqu’ils ont chacun inscrit un but tout en délivrant une passe décisive.
L’OM a proposé une prolongation de contrat à Tadjidine Mmadi
L’OM possède donc de nombreux jeunes talents et il veut les garder. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen a fait une proposition de prolongation de contrat de deux ans à Tadjidine Mmadi, qui est actuellement lié à Marseille jusqu’en 2028. Le milieu offensif de 18 ans commence à gratter du temps de jeu, car il a déjà fait deux apparitions en Ligue 1, une en Ligue des champions et donc une en Coupe de France. Reste à voir s’il décidera de continuer à évoluer avec l'OM en acceptant cette offre.