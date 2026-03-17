Mercato - PSG : Malaise à cause d’un problème d’argent, une accusation est lâchée !

Pierrick Levallet

Le PSG a revu drastiquement sa politique depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique. Le club de la capitale se montre désormais moins généreux qu’avant dans ses propositions de contrats. Et cela aurait provoqué un certain malaise en interne. Une accusation aurait même été lâchée à ce sujet.

Avec les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a changé de politique. Quand QSI a débarqué en 2011, le club de la capitale s’était habitué à dépenser des sommes folles sur le mercato et à offrir des contrats juteux à ses joueurs. Ce temps est révolu. Désormais, la direction parisienne se montre moins généreuse dans ses propositions. Et cela aurait fini par provoquer un certain malaise en interne.

Mercato - PSG : Une star prête à «aller voir ailleurs», la sortie de Riolo qui risque de ne pas rassurer les supporters... https://t.co/OKkwbexpxZ — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Six joueurs du centre de formation du PSG sur le départ ? D’après les informations de L’Equipe, le PSG pourrait perdre pas moins de six joueurs à cause de ce problème. Jusqu’à présent, Martin James, Arthur Vignaud, Hermann Malonga, Samba Coulibaly, Mathis Jangeal et Pierre Mounguengue n’ont pas donné leur accord alors qu’ils ont tous reçu une offre de contrat professionnel. Le quotidien sportif français explique que la donnée économique serait à prendre en compte dans l’équation. Alors que le PSG n’entend visiblement pas à revoir sa politique à la hausse sur les contrats, des clubs de Premier League et de Bundesliga pourraient se montrer plus généreux.