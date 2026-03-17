Mercato - PSG : Malaise à cause d’un problème d’argent, une accusation est lâchée !

Le PSG a revu drastiquement sa politique depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique. Le club de la capitale se montre désormais moins généreux qu’avant dans ses propositions de contrats. Et cela aurait provoqué un certain malaise en interne. Une accusation aurait même été lâchée à ce sujet.
Avec les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a changé de politique. Quand QSI a débarqué en 2011, le club de la capitale s’était habitué à dépenser des sommes folles sur le mercato et à offrir des contrats juteux à ses joueurs. Ce temps est révolu. Désormais, la direction parisienne se montre moins généreuse dans ses propositions. Et cela aurait fini par provoquer un certain malaise en interne.
Six joueurs du centre de formation du PSG sur le départ ?
D’après les informations de L’Equipe, le PSG pourrait perdre pas moins de six joueurs à cause de ce problème. Jusqu’à présent, Martin James, Arthur Vignaud, Hermann Malonga, Samba Coulibaly, Mathis Jangeal et Pierre Mounguengue n’ont pas donné leur accord alors qu’ils ont tous reçu une offre de contrat professionnel. Le quotidien sportif français explique que la donnée économique serait à prendre en compte dans l’équation. Alors que le PSG n’entend visiblement pas à revoir sa politique à la hausse sur les contrats, des clubs de Premier League et de Bundesliga pourraient se montrer plus généreux.
«Tu as l'impression que Paris veut verrouiller ses joueurs»
« Ce qui nous marque, c'est la pauvreté de ce que Paris propose en termes de projet sportif. Tu as l'impression que Paris veut verrouiller ses joueurs et non pas les développer » accuse d’ailleurs un agent influent du centre de formation du PSG à L’Equipe. « Il faut être lucide, s'il n'y avait pas eu ces blessures, il n'y aurait pas eu autant de jeunes sollicités en pro . Tu n'as pas de garantie d'équipe première au PSG et c'est tout à fait normal, c'est la réalité des grands clubs, mais ce qu'il manque, c'est de leur dire ''voilà ce qu'on va faire de vous sur les 3 prochaines années'' » a expliqué l’entourage d’un jeune joueur de son côté. Le PSG pourrait ainsi perdre six joueurs issus de son centre de formation dans quelques mois. Affaire à suivre...