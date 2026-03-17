Mercato - PSG : Luis Enrique «a dit non» pour ce contrat, l’offre qui ne l’a pas convaincu

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Libre après la fin de son expérience en tant que sélectionneur de l’Espagne à l’issue de la Coupe du monde 2022, Luis Enrique est arrivé au PSG à l’été 2023. Ce qui s’est avéré être un succès, mais avant de s’engager avec le club de la capitale, le technicien espagnol avait reçu une autre proposition.

Et si Luis Enrique n’avait pas été libre de tout contrat à l’été 2023, au moment où le PSG cherchait un entraîneur après s’être séparé de Christophe Galtier ? Si le technicien espagnol a fini par s’engager avec le club de la capitale, il avait d’autres options, comme l’expliquait Graham Hunter auprès de talkSPORT, lui qui a travaillé sur le documentaire « Vous ne pouvez pas comprendre » pour Movistar+.

Mercato - PSG : «Allez chercher le meilleur», Luis Enrique est espéré dans un autre club https://t.co/cbrCWvAiCe — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Il a dit “je ne prends pas ce job” » « Je suis un ami proche de Luis Enrique. Avant qu’il accepte le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, il a eu un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le job de Chelsea. Et il a dit “je ne prends pas ce job” », révélait Graham Hunter, estimant que Luis Enrique avait fait le bon choix. « Il a exactement vu ce dont (Enzo) Maresca a souffert et je le sais parce qu’il nous l’a dit dans la construction du documentaire. Il a vu des propriétaires interférant avec 62 directeurs du football, cela allait créer un problème. »