Mercato - PSG : Luis Enrique contacté par un autre club, le sujet revient sur la table !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2023, Luis Enrique a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain. Un choix qui fut le bon pour l’entraîneur espagnol, contribuant grandement au sacre du club de la capitale en Ligue des champions la saison dernière. Mais un autre mastodonte avait tenté de s’attacher ses services au même moment…

À la tête du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique incarne le renouveau du projet QSI, misant davantage sur de jeunes talents et le collectif que le recrutement de gros noms. Au bout de sa deuxième année, l’entraîneur espagnol a remporté la Ligue des champions, grand objectif du Qatar depuis le rachat du club en 2011. Mais la trajectoire de Luis Enrique aurait pu être différente s’il avait rejoint Chelsea à défaut du PSG.

Mercato - PSG : Des années après son départ, il révèle un problème de taille au club ! https://t.co/RmjXn80hGi — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

L’entraîneur du PSG avait eu « un entretien très concluant » avec Chelsea « Je suis un ami proche de Luis Enrique. Avant qu’il accepte le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, il a eu un entretien très concluant avec Clearlake à Cobham pour le job de Chelsea. Et il a dit « je ne prends pas ce job », avait révélé Graham Hunter, qui a travaillé sur le documentaire "Vous ne pouvez pas comprendre" pour Movistar+, dans un entretien accordé à talkSPORT. Pour lui, Luis Enrique avait fait le bon choix : « Il a exactement vu ce dont (Enzo) Maresca a souffert et je le sais parce qu’il nous l’a dit dans la construction du documentaire (ndlr Vous ne pouvez pas comprendre). Il a vu des propriétaires interférant avec 62 directeurs du football, cela allait créer un problème ».