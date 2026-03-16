Mercato - PSG : «Allez chercher le meilleur», Luis Enrique est espéré dans un autre club

En menant le PSG au premier sacre de son histoire en Ligue des champions la saison dernière, Luis Enrique a encore un peu plus confirmé son statut de l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Ce qui donne des envies à certains, qui aimeraient bien que le technicien espagnol devienne l’entraîneur de leur club.
En s’imposant face à Aston Villa (3-1) dimanche pour le compte de la 30e journée de Premier League, Manchester United a fait un pas de plus vers une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. De quoi donner un peu plus de crédit à Michael Carrick, nommé entraîneur intérimaire à la suite du départ de Ruben Amorim. Mais pour Roy Keane, les Red Devils doivent tout de même aller en chercher un autre cet été.
« Je pense qu'il y a de bien meilleures options pour le prochain entraîneur de Manchester United »
« Je pense qu’il y a de meilleures options. Je pense que dans les matchs où il est intervenu, et en termes de victoires, il a fait du très bon travail. Il a évidemment simplifié les choses, mais il n’y avait pas de danger dans ces matchs », a déclaré la légende de Manchester United sur Sky Sports. « C'était le bon moment pour lui de prendre les rênes, et il a fait du très bon travail. Je lui tire mon chapeau, et s'il décroche le poste cet été, je lui dirai : “Écoute, bonne chance à toi”, mais je pense qu'il y a de bien meilleures options pour le prochain entraîneur de Manchester United. »
« Il y en a plein, Diego Simeone et Luis Enrique »
« Si on avait évoqué Carrick il y a trois mois comme prochain entraîneur de Manchester United, on vous aurait fait interner. Tout le monde aurait dit qu’il n’était même pas dans la course, mais grâce au timing, il a eu une opportunité et fait du très bon travail », a ajouté Roy Keane, qui a alors donné trois noms pour devenir le prochain entraîneur de Manchester United, notamment celui du PSG, Luis Enrique : « Il y en a plein, Diego Simeone et Luis Enrique. Allez chercher le meilleur, Thomas Tuchel, que vous venez de mentionner. S’ils essaient d’évaluer tous ces entraîneurs et que ceux-ci reviennent en exigeant 25 à 30 millions de livres par an, alors je comprends, mais la responsabilité des dirigeants est d’aller chercher le meilleur qui soit disponible pour Manchester United. »