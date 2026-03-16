Mercato - PSG : «Allez chercher le meilleur», Luis Enrique est espéré dans un autre club

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En menant le PSG au premier sacre de son histoire en Ligue des champions la saison dernière, Luis Enrique a encore un peu plus confirmé son statut de l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Ce qui donne des envies à certains, qui aimeraient bien que le technicien espagnol devienne l’entraîneur de leur club.

En s’imposant face à Aston Villa (3-1) dimanche pour le compte de la 30e journée de Premier League, Manchester United a fait un pas de plus vers une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. De quoi donner un peu plus de crédit à Michael Carrick, nommé entraîneur intérimaire à la suite du départ de Ruben Amorim. Mais pour Roy Keane, les Red Devils doivent tout de même aller en chercher un autre cet été.

PSG : Il raconte un clash entre l’entraîneur et une star du vestiaire ! https://t.co/JFGftLSfhG — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Je pense qu'il y a de bien meilleures options pour le prochain entraîneur de Manchester United » « Je pense qu’il y a de meilleures options. Je pense que dans les matchs où il est intervenu, et en termes de victoires, il a fait du très bon travail. Il a évidemment simplifié les choses, mais il n’y avait pas de danger dans ces matchs », a déclaré la légende de Manchester United sur Sky Sports. « C'était le bon moment pour lui de prendre les rênes, et il a fait du très bon travail. Je lui tire mon chapeau, et s'il décroche le poste cet été, je lui dirai : “Écoute, bonne chance à toi”, mais je pense qu'il y a de bien meilleures options pour le prochain entraîneur de Manchester United. »