Mercato - PSG : Un joueur forcé pour son transfert ? «Ils m’ont poussé vers la sortie»

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, il y a eu de très nombreux mouvements au Paris Saint-Germain, avec la plupart des joueurs qui ne sont finalement pas restés longtemps. Il faut dire que la politique du club était totalement différente, puisque désormais on semble avoir décidé de restreindre les signatures comme les départs.

L’histoire parisienne est émaillée d’anecdotes assez surprenantes sur le mercato et c’est le cas avant comme après l’arrivée des investisseurs qatari. Ce phénomène s’est tout de même accentué avec le lancement du très ambitieux projet de QSI, avec les plus grandes stars de la planète qui ont débarqué au PSG.

Mercato - Zinedine Zidane : La star du PSG qui était persuadée de son arrivée https://t.co/k23fjciAqS — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Si ça n’avait tenu qu’à moi, je n’aurais jamais quitté Palerme » Certains ne semblaient toutefois pas très attirés par le projet parisien, comme l’a avoué Salvatore Sirigu, qui aurait préféré rester en Serie A. « Si ça n’avait tenu qu’à moi, je n’aurais jamais quitté Palerme. Mais on m’a poussé vers la sortie. Je serais resté si on avait vraiment cherché à me retenir. Ce n’était pas une question d’argent, parce que j’étais prêt à faire une autre saison avec ce contrat, pour montrer ce que je valais et pour convaincre les dirigeants de me faire une vraie proposition » avait expliqué l’ancien gardien du PSG, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport en 2012.