1M€ : L’OL boucle un transfert au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick est annoncé depuis plusieurs semaines vers l’OL, une opération qui va bel et bien aboutir. L’international brésilien avait déjà validé cette destination et les deux clubs sont tombés d’accord ce lundi. Les Gones verseront 1M€ aux Merengue pour le prêt sans option d’achat de l’attaquant âgé de 19 ans.

Comme attendu, l’OL tient son nouvel attaquant et a trouvé son bonheur au Real Madrid en la personne d’Endrick. Très peu utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison, l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) est en quête de temps de jeu et a accepté de se relancer en Ligue 1, avec l’ambition d’être appelé par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026.

Accord trouvé entre l’OL et le Real Madrid Encore fallait-il que l’OL parvienne à se mettre d’accord avec le Real Madrid, ce qui est désormais le cas, d’après les informations de L’Equipe. Les négociations ont abouti ce lundi, autour d’un montant estimé à 1M€, qui couvrira la moitié du salaire d’Endrick pour les six prochain mois. Ce dernier sera prêté sans option d’achat et portera le numéro 9.