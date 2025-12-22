1M€ : L’OL boucle un transfert au Real Madrid !

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick est annoncé depuis plusieurs semaines vers l’OL, une opération qui va bel et bien aboutir. L’international brésilien avait déjà validé cette destination et les deux clubs sont tombés d’accord ce lundi. Les Gones verseront 1M€ aux Merengue pour le prêt sans option d’achat de l’attaquant âgé de 19 ans.
Comme attendu, l’OL tient son nouvel attaquant et a trouvé son bonheur au Real Madrid en la personne d’Endrick. Très peu utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison, l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) est en quête de temps de jeu et a accepté de se relancer en Ligue 1, avec l’ambition d’être appelé par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026.
Accord trouvé entre l’OL et le Real Madrid
Encore fallait-il que l’OL parvienne à se mettre d’accord avec le Real Madrid, ce qui est désormais le cas, d’après les informations de L’Equipe. Les négociations ont abouti ce lundi, autour d’un montant estimé à 1M€, qui couvrira la moitié du salaire d’Endrick pour les six prochain mois. Ce dernier sera prêté sans option d’achat et portera le numéro 9.
Un espoir de le voir face à l’AS Monaco ?
La signature devrait intervenir dans les 48 prochaines heures et l’attaquant âgé de 19 ans sera présent dès la reprise de l’entraînement le 29 décembre prochain. Son arrivée ne sera officialisée qu’à partir de l’ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier, et, sauf dérogation de la LFP, Endrick ne devrait pas être qualifié pour le déplacement de l’OL sur la pelouse de l’AS Monaco le samedi 3. L’Equipe précise que Lyon essaye de trouver une solution afin de pouvoir compter sur lui pour cette rencontre.