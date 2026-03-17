Mercato - PSG : Un journaliste a vendu la mèche, départ annulé ?

Cette saison, la question des prolongations de contrat est récurrente dans l’actualité du PSG. Hormis celle d’Ousmane Dembélé qui anime les débats, l’avenir d’un élément tout aussi important du groupe parisien passe sous les radars. Néanmoins, malgré sa situation contractuelle, un départ ne serait pas du tout dans les tuyaux.
Il est l’une des pierres angulaires du projet sportif du PSG. Il ne marque pas but sur but comme Ousmane Dembélé. Il n’est pas l’une des plaques tournantes de l’équipe dans l’entrejeu à l’instar de Vitinha. Il n’est pas non plus un roc défensif comme Willian Pacho ou homme fort de couloir tels qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Néanmoins, il est d’une importance capitale puisqu’il en demeure le chef d’orchestre.
Manchester United et Liverpool prêts à accueillir Luis Enrique
Nommé entraîneur du PSG en juillet 2023, Luis Enrique restera à jamais l’entraîneur qui a offert à la communauté parisienne la première Ligue des champions, la première Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale des clubs. Prolongé en février 2025 jusqu’à l’été 2027, le technicien espagnol a la cote sur le marché des entraîneurs et notamment de l’autre côté de la Manche. Patrice Evra, icône de Manchester United, a assuré à Stake qu’il aimerait voir Enrique prendre les rênes des Red Devils. Le rival mancunien qu’est Liverpool pourrait être bientôt en quête d’un nouveau patron de vestiaire.
«On dirait bien que Luis Enrique n'est pas près de partir», Abdellah Boulma confirme
Cependant, un fan des Reds sait pertinemment qu’au vu des propos tenus par Luis Enrique en conférence de presse lundi qu’il y ait peu de chances que cette hypothèse se concrétise. « Je suis l'entraîneur du PSG, et je suis très heureux d'entraîner ce grand club ». Le supporter en question qu’est @Mobyhaque1 sur X a cité le post avec le message suivant. « On dirait bien que Luis Enrique n'est pas près de partir. Certains de nos supporters l'attendent avec impatience. Il faut que vous passiez à autre chose ». Le journaliste Abdellah Boulma a validé la déclaration du fan de Liverpool par un emoji, affirmant que Luis Enrique ne prévoit pas de signer où que ce soit.