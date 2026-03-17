Mercato - PSG : Un journaliste a vendu la mèche, départ annulé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette saison, la question des prolongations de contrat est récurrente dans l’actualité du PSG. Hormis celle d’Ousmane Dembélé qui anime les débats, l’avenir d’un élément tout aussi important du groupe parisien passe sous les radars. Néanmoins, malgré sa situation contractuelle, un départ ne serait pas du tout dans les tuyaux.

Il est l’une des pierres angulaires du projet sportif du PSG. Il ne marque pas but sur but comme Ousmane Dembélé. Il n’est pas l’une des plaques tournantes de l’équipe dans l’entrejeu à l’instar de Vitinha. Il n’est pas non plus un roc défensif comme Willian Pacho ou homme fort de couloir tels qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Néanmoins, il est d’une importance capitale puisqu’il en demeure le chef d’orchestre.

Doesn’t look like Luis Enrique is going anywhere. Some of our fans are wishing for him. You all need to move on https://t.co/xbZ5Ww82GF — Moby (@Mobyhaque1) March 17, 2026

Manchester United et Liverpool prêts à accueillir Luis Enrique Nommé entraîneur du PSG en juillet 2023, Luis Enrique restera à jamais l’entraîneur qui a offert à la communauté parisienne la première Ligue des champions, la première Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale des clubs. Prolongé en février 2025 jusqu’à l’été 2027, le technicien espagnol a la cote sur le marché des entraîneurs et notamment de l’autre côté de la Manche. Patrice Evra, icône de Manchester United, a assuré à Stake qu’il aimerait voir Enrique prendre les rênes des Red Devils. Le rival mancunien qu’est Liverpool pourrait être bientôt en quête d’un nouveau patron de vestiaire.