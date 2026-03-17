NBA : Wembanyama fond en larmes devant les caméras, «c’est encore pire...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama est devenu une figure forte de la NBA. Pour sa troisième saison avec les San Antonio Spurs, il pourrait même devenir le MVP de cette campagne. Sa domination est telle qu’il effraie certains adversaires, mais une émotion particulière ressentie il y a peu n’a pas vraiment ému un ancien champion NBA.

Il y a quelques jours, dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars, les San Antonio Spurs raflaient une victoire aux forceps dans les ultimes instants de la rencontre au Frost Bank Center grâce à une remontada folle après avoir été menés de 25 points face à l’opposition du soir. Le roster de Mitch Johnson a notamment signé cette grosse performance par l’intermédiaire d’un mentale d’acier et une prestation XXL de Victor Wembanyama, auteur de 27 points et 10 rebonds.

VICTOR WEMBANYAMA CETTE NUIT 🤯



IL TERRASSE CHAQUE ÉQUIPE NBA.



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«Pour moi, cette victoire a beaucoup de sens» Au coup de sifflet final de cette bataille, le pivot français se laissait submerger par ses émotions. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias spécialisés sur le basket. Pourquoi a-t-il été si touché par ce succès glané dans les derniers instants de la partie par les Spurs ? En raison du chemin parcouru depuis son arrivée dans la franchise en 2023. « Pour moi, cette victoire a beaucoup de sens. Ce n’est pas un match que je nous voyais gagner il y a deux ans. En réalité, c’est un match que je nous aurais vus perdre de 30 ou 40 points à l’époque », a assuré Wemby, un discours relayé par Parlons-Basket.