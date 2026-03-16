NBA : «Nous devons prendre des décisions difficiles», problème à venir entre les Spurs et Victor Wembanyama ?

Préservé lors de la défaite face aux Denver Nuggets (131-136), Victor Wembanyama était de retour samedi et a brillé face aux Charlotte Hornets (115-102). Le Français ne cache plus ses ambitions d’être élu meilleur joueur et meilleur défenseur de la saison régulière, mais les San Antonio Spurs de leur côté veulent surtout le préserver à l’approche des playoffs.
Victor Wembanyama avait des fourmis dans les jambes. Après avoir raté la réception des Denver Nuggets (131-136) dans la nuit de jeudi à vendredi, le Français était de retour samedi et a été le grand artisan de la victoire des San Antonio Spurs face aux Charlotte Hornets (115-102), avec ses 32 points, 12 rebonds, 8 passes et 4 contres. Ménagé en raison d’une cheville douloureuse, il a de grands objectifs d’ici au début des playoffs et a assumé ses ambitions après la rencontre.
« Je veux aussi gagner le trophée de MVP et celui de Défenseur de l’année »
« En ce moment, ma priorité, c’est vraiment de prendre soin de mon corps, parce que je veux aussi gagner le trophée de MVP et celui de Défenseur de l’année. Donc là, mon objectif, c’est d’appuyer sur l’accélérateur jusqu’à la fin de la saison », a lancé Victor Wembanyama. Ce dernier ne peut rater plus que trois matchs pour rester éligible aux récompenses individuelles, mais la saison des San Antonio Spurs ne s’arrêtera pas après les 82 matchs de saison régulière et leur but est qu’il soit en pleine forme au moment des playoffs.
« Sur cette longue liste, il y a encore des choses auxquelles nous accordons la priorité et que nous plaçons en tête »
« À mon avis, Victor a sans doute la plus longue liste de choses importantes qu’il souhaite accomplir de toute l’histoire du basket. Et elles sont toutes importantes pour moi aussi. Cela implique beaucoup de choses et, parfois, nous devons prendre des décisions difficiles, car sur cette longue liste, il y a encore des choses auxquelles nous accordons la priorité et que nous plaçons en tête », a prévenu Mitch Johnson. « Mais je pense que ce gars-là va nous mettre au défi tant que nous serons tous là pour continuer à répondre à cette envie de cocher ces éléments un à un sur la liste. » Entre ménager Victor Wembanyama ou bien le laisser se lancer les yeux fermés à la conquête du MVP et du DPOY, les San Antonio Spurs vont devoir trancher.