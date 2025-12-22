Transfert au Real Madrid : Les adieux en larmes à Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme une pépite, Endrick a été recruté par le Real Madrid en 2024 dans l'espoir d'en faire un crack. Mais le Brésilien a du mal à s'imposer et finalement il n'a que très peu de temps de jeu au vu de la concurrence, ce qui le force à trouver une nouvelle solution. Ainsi c'est à Lyon qu'il devrait essayer de se relancer puisqu'un prêt jusqu'à la fin de la saison se prépare. Endrick a déjà fait ses valises.

Pas présent pour le match du Real Madrid face à Séville le week-end dernier car suspendu, Endrick était tout de même là dans les tribunes pour y faire sa dernière apparition au Santiago Bernabéu. En effet le Brésilien a fait ses adieux puisque son transfert devrait être acté prochainement : c'est à l'OL qu'il va tenter de rebondir.

Endrick à l'OL, c'est fait En quittant le Real Madrid, Endrick ne devrait pas tarder à rejoindre l'OL pour un prêt de six mois jusqu'à la fin de la saison. L'avant-centre de 19 ans pourrait se relancer dans une équipe où il bénéficiera sûrement de plus de temps de jeu. Mais c'était tout de même dur de se séparer de ses camarades...