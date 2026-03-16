«Incident» en Formule 1 : Ce pilote regrette, «c’est le pire sentiment qu’on puisse avoir»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Grand Prix de Chine, remporté par le jeune Kimi Antonelli ce dimanche, a encore été marqué par plusieurs abandons. Les Cadillac pilotées par Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont passé la ligne d’arrivée, malgré un contact en tout début de course. De quoi perturber l’un des deux pilotes.

Cadillac est encore loin d’empocher ses premiers points en Formule 1, mais l’écurie peut se réjouir d’avoir vu ses deux pilotes franchir la ligne d’arrivée dimanche en Chine, contrairement à la semaine précédente du côté de Melbourne. Valtteri Bottas, qui avait dû abandonner prématurément en Australie après un problème lié au système d’alimentation, a terminé à la 13e position, devançant de deux places son coéquipier Sergio Pérez, qui l’avait accroché au départ du Grand Prix de Chine. Ses regrets étaient grands après la course.

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« Entièrement ma faute » « C’était entièrement ma faute. J’ai vu une ouverture, j’y suis allé, mais de toute évidence, avec le recul, Valtteri n’avait nulle part où aller. Malheureusement, cela m’a coûté ma course car j’ai fait un tête-à-queue et j’ai perdu beaucoup de temps, a expliqué Sergio Pérez, rapporté par Nextgen-Auto. Heureusement, j’ai réussi à remonter dans le peloton. Lors du deuxième relais, j’étais sur le point de dépasser Valtteri avec le mode dépassement activé, mais j’ai perdu le moteur et la batterie, ce qui m’a coûté environ cinq secondes. Plus tard, j’ai encore perdu 15 ou 20 secondes. De manière générale, le point positif est que nous avons terminé avec les deux voitures. Le point négatif est que nous avons beaucoup de travail dans de nombreux domaines pour s’assurer de ne pas perdre de positions en piste et d’arriver sur les courses beaucoup mieux préparés. »