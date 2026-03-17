La «trahison» qui agace les supporters du PSG sur les réseaux sociaux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa large victoire à l’aller (5-2), le PSG se déplace sur la pelouse de Chelsea ce mardi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, un ancien joueur passé par les deux clubs a choisi son camp, ce qui a agacé certains supporters parisiens sur les réseaux sociaux.

Passé par le FC Nantes, l’OM, le Celta Vigo et le Real Madrid, Claude Makélélé rejoignait Chelsea à l’été 2003. Après cinq saisons passées en Premier League, l’ancien international français (71 sélections) faisait son retour en France, au PSG, où il est resté jusqu’en 2011 avant de mettre un terme à sa carrière, mais ce ne sont pas les Parisiens qu’il soutiendra ce soir.

Chelsea plutôt que le PSG pour Makélélé Une semaine après la victoire des hommes de Luis Enrique au Parc des Princes (5-2), le PSG et Chelsea se retrouvent ce mardi soir à Stamford Bridge, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. À quelques heures du coup d’envoi, les Blues ont diffusé une vidéo sur leurs réseaux sociaux pour teaser ce match, dans laquelle apparaît Claude Makélélé. « Beaucoup de choses peuvent changer en 90 minutes. Le décor est planté à Stamford Bridge. L'avantage du terrain. Et une ambiance électrique dans le stade. Rien n'est encore joué », déclare-t-il dans cette vidéo.