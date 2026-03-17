La «trahison» qui agace les supporters du PSG sur les réseaux sociaux

Une semaine après sa large victoire à l’aller (5-2), le PSG se déplace sur la pelouse de Chelsea ce mardi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, un ancien joueur passé par les deux clubs a choisi son camp, ce qui a agacé certains supporters parisiens sur les réseaux sociaux.
Passé par le FC Nantes, l’OM, le Celta Vigo et le Real Madrid, Claude Makélélé rejoignait Chelsea à l’été 2003. Après cinq saisons passées en Premier League, l’ancien international français (71 sélections) faisait son retour en France, au PSG, où il est resté jusqu’en 2011 avant de mettre un terme à sa carrière, mais ce ne sont pas les Parisiens qu’il soutiendra ce soir.
Chelsea plutôt que le PSG pour Makélélé
Une semaine après la victoire des hommes de Luis Enrique au Parc des Princes (5-2), le PSG et Chelsea se retrouvent ce mardi soir à Stamford Bridge, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. À quelques heures du coup d’envoi, les Blues ont diffusé une vidéo sur leurs réseaux sociaux pour teaser ce match, dans laquelle apparaît Claude Makélélé. « Beaucoup de choses peuvent changer en 90 minutes. Le décor est planté à Stamford Bridge. L'avantage du terrain. Et une ambiance électrique dans le stade. Rien n'est encore joué », déclare-t-il dans cette vidéo.
«C'est agréable d'avoir participé ces grands projets»
Entre le PSG et Chelsea, Claude Makélélé semble donc avoir fait son choix et cela a été vécu comme une trahison par certains supporters parisiens. Adjoint de Carlo Ancelotti, puis de Laurent Blanc, à Paris, il avait également fait son retour chez les Blues où il a notamment été « mentor technique » auprès de certains joueurs, entre 2019 et 2023. « Le parcours a été similaire. Quand je suis arrivé à Chelsea, nous avons créé une nouvelle équipe, une nouvelle histoire, mais plus ambitieuse. À Paris, nous avons fait la même chose. Deux capitales. Aujourd'hui, les deux clubs ont accompli de grandes choses en Ligue des champions. C'est agréable d'avoir participé ces grands projets. C'est ce que nous aimons dans le football. On le ressent vraiment. Je suis fier car mon nom restera à jamais associé à cela », a confié Claude Makélélé dans une interview accordée aux médias de Chelsea et publiée avant le match aller face au PSG. Une prise de position qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters du club de la capitale. Ainsi, parmi les réactions, il y en a qui ont pris cela comme une trahison et n'ont alors pas été clément avec l'ancien joueur du PSG.