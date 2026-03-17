Équipe de France : Sur le départ, Deschamps a déjà lâché une première réponse pour son avenir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin est proche pour Didier Deschamps. Après plus d’une décennie à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur des Bleus rendra son tablier lors du coup de sifflet final de la Coupe du monde sur le sol américain. Pour ce qui est de la suite de sa carrière, une reconversion après son rôle de joueur et d’entraîneur ? La réponse est connue.

Une nouvelle ère approche en équipe de France. Après 14 années de bons et loyaux services à la tête des Bleus, Didier Deschamps va se retirer une fois la Coupe du monde en Amérique du Nord terminée (11 juin - 19 juillet). Après quoi, le champion du monde 98 en tant que joueur et 2018 dans son rôle de sélectionneur se retirera laissant vraisemblablement sa place à Zinedine Zidane qui se serait verbalement mis d’accord avec la Fédération française de football selon le journaliste Fabrizio Romano entre autres.

🚨 Didier Deschamps 🇫🇷 :



« 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗔 𝗩𝗜𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟𝗟𝗘, 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗜 𝗠𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗧 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘́𝗘 ! » 😍🇫🇷



🎥 @TF1Info



pic.twitter.com/Mw50DHOsLQ — Actu Foot (@ActuFoot_) January 4, 2026

«Il peut revenir dans un autre rôle, Président... L'avenir nous le dira» Et après ? Didier Deschamps assurait début février pendant le festival du journalisme de sport à Laval qu’il n’allait pas (encore) prendre sa retraite. Pourrait-il rester au sein de la FFF dans un rôle de président à l’avenir? C’est l’hypothèse émise par Gérald Baticle pendant la dernière assemblée générale datant du mois de décembre. « C'est peut-être sa dernière assemblée générale. Peut-être pas, parce que je me suis renseigné. Il peut revenir dans un autre rôle, Président... L'avenir nous le dira ».