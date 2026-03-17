Équipe de France : Sur le départ, Deschamps a déjà lâché une première réponse pour son avenir !

La fin est proche pour Didier Deschamps. Après plus d’une décennie à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur des Bleus rendra son tablier lors du coup de sifflet final de la Coupe du monde sur le sol américain. Pour ce qui est de la suite de sa carrière, une reconversion après son rôle de joueur et d’entraîneur ? La réponse est connue.
Une nouvelle ère approche en équipe de France. Après 14 années de bons et loyaux services à la tête des Bleus, Didier Deschamps va se retirer une fois la Coupe du monde en Amérique du Nord terminée (11 juin - 19 juillet). Après quoi, le champion du monde 98 en tant que joueur et 2018 dans son rôle de sélectionneur se retirera laissant vraisemblablement sa place à Zinedine Zidane qui se serait verbalement mis d’accord avec la Fédération française de football selon le journaliste Fabrizio Romano entre autres.
«Il peut revenir dans un autre rôle, Président... L'avenir nous le dira»
Et après ? Didier Deschamps assurait début février pendant le festival du journalisme de sport à Laval qu’il n’allait pas (encore) prendre sa retraite. Pourrait-il rester au sein de la FFF dans un rôle de président à l’avenir? C’est l’hypothèse émise par Gérald Baticle pendant la dernière assemblée générale datant du mois de décembre. « C'est peut-être sa dernière assemblée générale. Peut-être pas, parce que je me suis renseigné. Il peut revenir dans un autre rôle, Président... L'avenir nous le dira ».
«Cela ne fait pas partie de mon programme dans le futur»
Tentative ratée par Gérald Baticle puisque Didier Deschamps, présent sur place, avait communiqué son état d’esprit : pas de passage aux fonctions de président de la Fédération française de football. « A titre personnel, pour reprendre ce que Gérald a dit, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Je me sens toujours jeune. J'ai bien conscience qu’aujourd’hui c'est la dernière fois que je m'adresserais face à vous. Je n'ai aucune ambition présidentielle. Cela ne fait pas partie de mon programme dans le futur ». a confié Deschamps via un discours relayé par RMC Sport.