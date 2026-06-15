Transfert en Top 14 : Le remplaçant de Gaël Fickou trouvé au Stade Toulousain ?

Pierrick Levallet

En Top 14, le mercato devrait être assez animé cet été. Gaël Fickou va quitter le Racing 92 pour évoluer au RC Toulon la saison prochaine. Le club parisien commence à se pencher sur la question de la succession du centre de 32 ans. Les Ciel et Blanc s’activeraient ainsi sur le dossier de Paul Costes, qui ne serait pas contre quitter le Stade toulousain.

Alors que les phases finales du Top 14 sont encore en cours, certains clubs commencent déjà à se pencher sur leur mercato. Le RC Toulon a notamment déjà officialisé la venue de Gaël Fickou, qui va donc quitter le Racing 92 à un an de la fin de son contrat. Les Ciel et Blanc, qui ont battu Pau en barrages ce samedi (31-33), se sont donc mis en quête d’un remplaçant au centre de 32 ans. Et dans cette optique, le club parisien semblerait vouloir piocher directement au Stade toulousain.

Paul Costes pour remplacer Gaël Fickou au Racing 92 ? D’après les informations de Rugbyrama, l’idée d’un départ de Paul Costes se préciserait. Le joueur de 23 ans avait un temps à songer à rester au Stade toulousain afin de tenter de s’y imposer malgré un temps de jeu en baisse. Mais finalement, le jeune centre ne serait plus opposé à un départ. Le Racing 92 penserait donc à lui pour remplacer numériquement Gaël Fickou et serait même déjà passé à l’action. Les Racingmen auraient fait une offre au champion du monde U20 2023. Patrice Collazo serait séduit par le profil de Paul Costes et pousserait donc pour l’avoir dans son effectif la saison prochaine. Le joueur lui-même serait attiré par l’idée de relever ce défi au Racing 92.