PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Mbappé pour un transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG entend encore miser sur la jeunesse pour son recrutement. Le club de la capitale aurait en effet des vues sur Ayyoub Bouaddi. Mais le crack du LOSC serait sur les tablettes d’autres cadors européens. Le Real Madrid de Kylian Mbappé en pincerait notamment pour le milieu de terrain de 18 ans.

Luis Enrique pourrait bien obtenir une nouvelle solution pour son entrejeu. Le PSG aimerait renforcer ce secteur de jeu. Et dans cette optique, la direction parisienne devrait une nouvelle fois se tourner vers la jeunesse. Les Rouge-et-Bleu entendraient même piocher directement en Ligue 1 pour se dégoter une pépite qui plairait au coach espagnol.

Le PSG garde un oeil sur Bouaddi Le PSG serait en effet intéressé par le profil d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain du LOSC aurait tapé dans l’oeil des champions d’Europe 2025. Mais l'espoir français serait également sur les tablettes d’autres cadors européens.