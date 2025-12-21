PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Mbappé pour un transfert !

Le PSG entend encore miser sur la jeunesse pour son recrutement. Le club de la capitale aurait en effet des vues sur Ayyoub Bouaddi. Mais le crack du LOSC serait sur les tablettes d’autres cadors européens. Le Real Madrid de Kylian Mbappé en pincerait notamment pour le milieu de terrain de 18 ans.
Luis Enrique pourrait bien obtenir une nouvelle solution pour son entrejeu. Le PSG aimerait renforcer ce secteur de jeu. Et dans cette optique, la direction parisienne devrait une nouvelle fois se tourner vers la jeunesse. Les Rouge-et-Bleu entendraient même piocher directement en Ligue 1 pour se dégoter une pépite qui plairait au coach espagnol.
Le PSG garde un oeil sur Bouaddi
Le PSG serait en effet intéressé par le profil d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain du LOSC aurait tapé dans l’oeil des champions d’Europe 2025. Mais l'espoir français serait également sur les tablettes d’autres cadors européens.
Le Real Madrid en embuscade ?
D’après les informations de Caught Offside, le Real Madrid suivrait aussi la situation d’Ayyoub Bouaddi. Le club madrilène voudrait se construire une base française avec Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Les Merengue garderaient donc un œil très attentif sur le crack de 18 ans, qui a récemment prolongé avec le LOSC jusqu’en juin 2029. Après le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG devrait donc une nouvelle fois affronter le Real Madrid sur le mercato. À suivre...