Un pote de Dembélé au PSG : Signature imminente ?

Pierrick Levallet

Proche d’Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano serait dans le viseur du PSG depuis quelques semaines maintenant. Le Bayern Munich ferait toutefois le nécessaire pour prolonger l’international français. Tout semble d’ailleurs indiquer qu’une extension de contrat du défenseur central de 27 ans en Bavière est sur le point d’être conclue.

Et si le PSG signait Dayot Upamecano à l’issue de la saison ? Le club de la capitale garderait un œil sur la situation de l’international français, en fin de contrat en juin prochain au Bayern Munich. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour le défenseur central de 27 ans. Tout semblerait d’ailleurs indiquer qu’une signature du joueur proche d’Ousmane Dembélé est imminente.

«Le Bayern Munich va conclure un nouveau contrat avec Upamecano» « La compétition principale oppose le Bayern, le Real Madrid et le PSG. Cependant, de nombreux signes indiquent que le Bayern Munich va conclure un nouveau contrat avec Upamecano. Il est intéressant de noter que le Français a récemment été photographié en train de déménager à Munich » a d’abord confié Christian Falk.