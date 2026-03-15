Mercato - OM : Après son départ, il a convaincu un autre joueur de Marseille de le suivre !

Depuis quelques années, l'OM a pris l'habitude de profiter des périodes de mercato pour se montrer très actif. Le club de la cité phocéenne a réglé quelques dossiers l'hiver dernier et parmi eux, un joueur s'est laissé convaincre par un ancien coéquipier pour la destination de son transfert. Il raconte.
A son arrivée en 2024, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à profiter de tout son effectif et de laisser la chance à de jeunes joueurs de s'exprimer sur le terrain. Certains ont réussi une belle progression vers les sommets avant de quitter les lieux. Un jeune milieu de 18 ans notamment a quitté Marseille cet hiver, convaincu par un ancien Marseillais.
Darryl Bakola quitte l'OM pour Sassuolo
A la toute fin du mercato hivernal début février, Darryl Bakola a décidé de prendre la direction de l'US Sassuolo, qui joue le milieu de tableau en Serie A. Le jeune joueur de 18 ans semble avoir été attiré par le projet du club et l'opération a atteint les 10M€ pour son transfert. « J'ai pris la décision de venir à Sassuolo parce que le projet m'a plu. C'était un bon club dans une belle ville. Je me suis dit que ça allait être top pour moi d'évoluer ici dans cette ville de Sassuolo » dévoile-t-il dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Sassuolo.
Un transfert négocié grâce un ancien coéquipier ?
Si Darryl Bakola a choisi Sassuolo, ce serait également parce qu'un ancien coéquipier l'a convaincu de s'y rendre. En effet, Ismaël Koné, qui a été prêté au club italien l'été dernier, a fini par rejoindre définitivement le club en même temps que Darryl Bakola. « J'ai parlé avec (Ismaël) Koné avant de venir ici. ll m'a dit que c'était une très bonne ambiance, que ça allait bien se passer pour moi, que tout le monde est appréciable, aimable, que c'est un club familial, toujours là pour t'aider. Le fait qu'il y ait trois joueurs de l'OM à Sassuolo, je dirais que c'est une bonne chose, parce qu'on se connait déjà. On a déjà tissé des liens auparavant, et maintenant, être encore dans le même club à trois, c'est mieux » révèle ce dernier.