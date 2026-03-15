Mercato - OM : Après son départ, il a convaincu un autre joueur de Marseille de le suivre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques années, l'OM a pris l'habitude de profiter des périodes de mercato pour se montrer très actif. Le club de la cité phocéenne a réglé quelques dossiers l'hiver dernier et parmi eux, un joueur s'est laissé convaincre par un ancien coéquipier pour la destination de son transfert. Il raconte.

A son arrivée en 2024, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à profiter de tout son effectif et de laisser la chance à de jeunes joueurs de s'exprimer sur le terrain. Certains ont réussi une belle progression vers les sommets avant de quitter les lieux. Un jeune milieu de 18 ans notamment a quitté Marseille cet hiver, convaincu par un ancien Marseillais.

Un joueur de l’OM a vécu l’enfer, c’est terminé avec Habib Beye ! https://t.co/2ldLHSUmn2 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Darryl Bakola quitte l'OM pour Sassuolo A la toute fin du mercato hivernal début février, Darryl Bakola a décidé de prendre la direction de l'US Sassuolo, qui joue le milieu de tableau en Serie A. Le jeune joueur de 18 ans semble avoir été attiré par le projet du club et l'opération a atteint les 10M€ pour son transfert. « J'ai pris la décision de venir à Sassuolo parce que le projet m'a plu. C'était un bon club dans une belle ville. Je me suis dit que ça allait être top pour moi d'évoluer ici dans cette ville de Sassuolo » dévoile-t-il dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Sassuolo.