Roberto De Zerbi quitte l'OM : Le nom du responsable est balancé dans la presse !

Le début d'année catastrophique de l'OM a eu raison de Roberto De Zerbi qui a quitté son poste d'entraîneur. Remplacé par Habib Beye, le technicien italien aurait craqué en interne, très agacé par le comportement d'un dirigeant qui commence à faire parler de lui négativement à Marseille.
Très ambitieux en fin d'année dernière, l'OM a quasiment tout perdu en quelques semaines en 2026. Battu par le PSG dans le Trophée des champions, puis éliminé en Ligue des champions dès la phase de championnat, le club phocéen a même été sorti en quart de finale de la Coupe de France. Et pourtant, Roberto De Zerbi avait déjà quitté ses fonctions. Le technicien italien, remplacé par Habib Beye, choisi par Medhi Benatia comme révélé par le10sport.com, a effectivement décidé de partir.
De Zerbi excédé par Benatia ?
Et visiblement, sa décision ne sort pas de nulle part. Selon les informations de La Provence, l'interventionnisme de Medhi Benatia aurait fini par user Roberto De Zerbi. « Il mettait tout le temps le nez dans ses affaires, trouvait qu’ils ne s’entraînaient pas assez et avaient trop de jours de repos… En plus de son job de directeur sportif, Benatia voulait faire l’entraîneur, le président, le kiné, le préparateur physique… », raconte un habitué de La Commanderie dans les colonnes du média.
«Il mettait tout le temps le nez dans ses affaires»
Mais ce n'est pas tout. La Provence consacre un large dossier à Medhi Benatia et a contacté d'autres sources qui témoignent de son comportement en interne. « Il a osé prendre le lead pour la causerie du match à Monaco (défaite 3-0) en remettant encore la pression aux joueurs, qui en avaient déjà conscience. Le coach lui a laissé la place parce qu'il était insistant et qu'il n'a pas voulu entrer dans un rapport de force perpétuel et usant », détaille ainsi un proche du staff tandis qu'un autre témoin raconte que « son intervention avant Monaco a eu des répercussions catastrophiques sur les joueurs ». Une implication qui aurait fini par agacer Roberto De Zerbi, qui ne se sentait plus assez libre dans ses fonctions.