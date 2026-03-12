Roberto De Zerbi quitte l'OM : Le nom du responsable est balancé dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début d'année catastrophique de l'OM a eu raison de Roberto De Zerbi qui a quitté son poste d'entraîneur. Remplacé par Habib Beye, le technicien italien aurait craqué en interne, très agacé par le comportement d'un dirigeant qui commence à faire parler de lui négativement à Marseille.

Très ambitieux en fin d'année dernière, l'OM a quasiment tout perdu en quelques semaines en 2026. Battu par le PSG dans le Trophée des champions, puis éliminé en Ligue des champions dès la phase de championnat, le club phocéen a même été sorti en quart de finale de la Coupe de France. Et pourtant, Roberto De Zerbi avait déjà quitté ses fonctions. Le technicien italien, remplacé par Habib Beye, choisi par Medhi Benatia comme révélé par le10sport.com, a effectivement décidé de partir.

De Zerbi excédé par Benatia ? Et visiblement, sa décision ne sort pas de nulle part. Selon les informations de La Provence, l'interventionnisme de Medhi Benatia aurait fini par user Roberto De Zerbi. « Il mettait tout le temps le nez dans ses affaires, trouvait qu’ils ne s’entraînaient pas assez et avaient trop de jours de repos… En plus de son job de directeur sportif, Benatia voulait faire l’entraîneur, le président, le kiné, le préparateur physique… », raconte un habitué de La Commanderie dans les colonnes du média.