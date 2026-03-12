Mercato - PSG : «Un des meilleurs attaquants du monde» va signer à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses en vue de la saison prochaine, le PSG aurait avancé sur plusieurs dossiers, notamment celui d'un attaquant en grande forme. A quelques semaines de l'ouverture du mercato, le club de la capitale place ainsi ses pions en privé concernant l'effectif qu'il souhaite construire.

Mercredi soir, le PSG a retrouvé son élan et a dominé Chelsea (5-2) pour s'ouvrir les portes des quarts de finale de la Ligue des champions. Une rencontre parfaitement lancée par Bradley Barcola qui a ouvert le score d'une magnifique reprise du gauche sous la barre. Etincelant depuis quelques semaines, l'ancien ailier de l'OL est d'ailleurs l'un des meilleurs parisiens du moment. Pour le journaliste du Parisien, il s'agit même d'un des meilleurs joueurs du monde dans son profil. Et cela tombe, la prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2028 serait désormais imminente.

BRADLEY BARCOLA LANCE MAGNIFIQUEMENT LE PSG APRÈS 10 MINUTES ! 🔥



Les Parisiens prennent les devants face à Chelsea, et c'est à vivre sur CANAL+ 🥵#PSGCFC | #UCL pic.twitter.com/koPvxDSnH7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

Barcola proche de signer son nouveau contrat ? « La prolongation de Barcola n'a jamais été remise en cause, elle suit son cours et elle va aboutir. Il fait pleinement partie du projet, qu'il ait été bon ou mauvais hier soir. Plus généralement, je pense que Barcola est l'un des meilleurs attaquants du monde hors de la surface », raconte-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant d'en rajouter une couche, en évoquant notamment la prestation de Bradley Barcola mercredi soir contre Chelsea.