«Tu te fous de moi», Marion Rousse a changé de vie et n’en revient toujours pas

Championne de France sur route en 2012, Marion Rousse a rapidement mis un terme à sa carrière pour se consacrer à son rôle de consultante. Depuis quelques années, la compagne de Julian Alaphilippe est également à la tête du Tour de France féminin, une reconversion qu’elle n’avait pas vue venir.

Marion Rousse a brillamment réussi sa reconversion. Après avoir été sur les routes, l’ancienne championne de France avait décidé de prendre sa retraite dès l’âge de 25 ans pour se consacrer au rôle de consultante à la télévision. « Malheureusement, à mon époque, on n’était pas payée à faire du vélo et donc j’ai arrêté à l’âge de 25 ans ma carrière parce qu’il fallait que je trouve un travail pour gagner ma vie. Et puis on m’a proposé ce rôle de consultante qui m’a plu et je me suis dit que ça me permettait de rester dans le milieu que j’aimais et de gagner de l’argent », avait-elle expliqué auprès de Liv Cycling France. Présente au micro d’Eurosport puis de France Télévisions pour les grandes épreuves, dont le Tour de France, Marion Rousse est également à la tête de la Grande Boucle féminine depuis 2022. Une trajectoire qu’elle n’aurait jamais imaginée durant sa jeunesse.

« Je t’aurais dit : ‘Bah tu te fous de moi’ » « Si tu m’avais dit à dix-huit ans : ‘Tu seras commentatrice, tu vas commenter pour France TV les plus belles courses au monde devant sept ou huit millions de téléspectateurs, tu vas être directrice du Tour de France Femmes’, je t’aurais dit : ‘Mais tu déconnes ! Ça n’existe pas ! Tu te fous de moi’, a expliqué la compagne de Julian Alaphilippe dans le podcast Hors Catégorie d’Ekoi Cycling. Le Tour de France Femmes n’existait plus et puis il n’y avait pas de femmes à la télé qui commentaient du sport. Donc je crois que je t’aurais dit : ‘Bah tu te fous de moi’. »