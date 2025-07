Marion Rousse à la retraite, c'est la révolution !

On a peut-être tendance à l’oublier mais avant d’être consultante ou directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a été cycliste professionnelle. Sacrée notamment championne de France, la compagne de Julian Alaphilippe a toutefois rapidement décidé de prendre sa retraite sportive en raison des contraintes financières. Et depuis que Marion Rousse a arrêté, le cyclisme féminin s’est complètement métamorphosé.

Marion Rousse n’aura finalement connu qu’une brève carrière de cycliste professionnelle. Il faut dire qu’à son époque, celle qui dirige aujourd’hui le Tour de France femmes ne pouvait pas vivre de sa passion. Et c’est pour cette raison que Marion Rousse avait décidé de dire stop à l’âge de 25 ans. « Malheureusement, à mon époque, on n’était pas payée à faire du vélo et donc j’ai arrêté à l’âge de 25 ans ma carrière parce qu’il fallait que je trouve un travail pour gagner ma vie. Et puis on m’a proposé ce rôle de consultante qui m’a plu et je me suis dit que ça me permettait de rester dans le milieu que j’aimais et de gagner de l’argent », expliquait-elle encore récemment.