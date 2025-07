Cyclisme : Les mots de Vingegaard qui entretiennent le mystère...

Alexandre Higounet

Alors que la Visma-Lease A Bike a couru à l'envers dans la vallée avant le col de la Loze, mettant par terre sa grande offensive du col de la Madeleine ayant permis d'isoler Pogacar, une stratégie incompréhensible, les mots de Jonas Vingegaard à l'arrivée n'ont fait qu'entretenir le mystère.

Mardi, à l'arrivée au Mont Ventoux, Jonas Vinegeaard avait annoncé qu'il tenterait de renverser la course en troisième semaine pour arracher le maillot jaune à Tadej Pogacar : « Est-ce que je peux encore remporter le Tour de France ? Oui, je le pense, mais si cela s’annonce difficile et que l’écart est important. Mais la troisième semaine est toujours mon point fort sur un Grand Tour et j’ai l’impression de progresser sur ce Tour. J’ai eu deux mauvaises journées, ce qui ne m’arrive pas habituellement, mais c’est derrière moi, et je ne regarde qu’en avant. Quatre minutes, c'est un écart important, mais je m'attendais à un Pogacar aussi bon. Il est encore meilleur qu'au Dauphiné, mais l'écart n'est pas si grand que ça parce que j'ai eu deux mauvaises journées. Je suis prêt à sacrifier ma deuxième place pour tout miser sur la victoire finale ».

Un choix tactique incompréhensible Aujourd'hui, dans le col de la Madeleine, deuxième ascension de la grande étape alpestre, la Visma-Lease A Bike a mis son plan en exécution en lançant la grande bataille. Avec succès car au sommet, après une grande attaque de Vingegaard, Pogacar s'est retrouvé isolé, ses coéquipiers loin à l'arrière, alors que le Danois était lui encore accompagné de Matteo Jorgenson et qu'il ne restait que le trio Gall-O'Connor-Rubio dans le groupe. Après une descente à bloc, alors que l'on s'attendait à ce que Jorgenson roule dans la vallée jusqu'au pied du col de la Loze, afin que la grande explication ait lieu entre les deux leaders, il s'est soudainement arrêté de mener, avant même de partir dans un coup à l'avant avec O'Connor, laissant Vingegaard seul avec Pogacar et Gall, ruinant l'intégralité du travail effectué au préalable sachant que le Danois n'allait pas se griller en prenant le vent avant la Loze. Un choix tactique absolument incompréhensible sachant que Jorgenson n'avait que 12 kilomètres à rouler jusqu'au pied de la Loze. Une fois Pogacar isolé, les Visma-Lease A Bike devaient aller au bout de l'idée, quand bien même le Slovène n'avait pas encore montré de faiblesse. Leur brutal changement de cap n'a aucun sens et reste un mystère absolu.