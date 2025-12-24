PSG : Le scandale confirmé avec Achraf Hakimi !

Pour le PSG, la saison dernière a été extraordinaire avec bien évidemment ce sacre en Ligue des Champions. Cela a notamment permis à Ousmane Dembélé de remporter le Ballon d’Or. Alors qu Vitinha a fini sur le podium (3ème), Achraf Hakimi s’est lui classé 6ème. Un scandale aux yeux de beaucoup, estimant que le Marocain aurait dû être plus haut. Et ce n’est pas Claude Le Roy qui dira le contraire.
Rapidement, après la victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé s’est mué en favori pour le Ballon d’Or. Mais voilà qu’avec sa saison également exceptionnelle, Achraf Hakimi s’était déclaré candidat à la succession de Rodri. Le Marocain avait clairement ses chances, mais au final, il n’a fini qu’à la 6ème place. Ils ont alors été nombreux à crier au scandale, estimant qu’Achraf Hakimi méritait mieux.
« Il aurait mérité d’être dans le trio »
Claude Le Roy partage d’ailleurs cet avis à propos du joueur du PSG et du Maroc. En effet, pour Carré, il a confié à propos du résultat d’Achraf Hakimi au Ballon d’Or : « Hakimi ? C’est le meilleur joueur côté droit au monde. Il n’est plus arrière, milieu, attaquant, il est tout ça. Il est même quelques fois plus intérieur. C’est absolument exceptionnel. En plus, il a tellement progressé dans son jeu défensif, plus complet, ça n’existe pas. On peut me raconter tout ce qu’on veut, sa 6ème place au Ballon d’Or, c’était très loin. Il aurait mérité d’être dans le trio ».
« Plus, ce que n’est pas possible »
« Ils sont assez respectés les joueurs africains au Ballon d’Or ? Pas assez. Ça me parait incroyable qu’avec ce qu’a démontré Achraf Hakimi… Plus, ce que n’est pas possible. Il méritait le Ballon d’Or ? Non, je pense que Dembélé méritait. Hakimi aurait mérité d’être dans le trio », a poursuivi Claude Le Roy.