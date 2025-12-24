PSG : Le scandale confirmé avec Achraf Hakimi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le PSG, la saison dernière a été extraordinaire avec bien évidemment ce sacre en Ligue des Champions. Cela a notamment permis à Ousmane Dembélé de remporter le Ballon d’Or. Alors qu Vitinha a fini sur le podium (3ème), Achraf Hakimi s’est lui classé 6ème. Un scandale aux yeux de beaucoup, estimant que le Marocain aurait dû être plus haut. Et ce n’est pas Claude Le Roy qui dira le contraire.

Rapidement, après la victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé s’est mué en favori pour le Ballon d’Or. Mais voilà qu’avec sa saison également exceptionnelle, Achraf Hakimi s’était déclaré candidat à la succession de Rodri. Le Marocain avait clairement ses chances, mais au final, il n’a fini qu’à la 6ème place. Ils ont alors été nombreux à crier au scandale, estimant qu’Achraf Hakimi méritait mieux.

« Il aurait mérité d’être dans le trio » Claude Le Roy partage d’ailleurs cet avis à propos du joueur du PSG et du Maroc. En effet, pour Carré, il a confié à propos du résultat d’Achraf Hakimi au Ballon d’Or : « Hakimi ? C’est le meilleur joueur côté droit au monde. Il n’est plus arrière, milieu, attaquant, il est tout ça. Il est même quelques fois plus intérieur. C’est absolument exceptionnel. En plus, il a tellement progressé dans son jeu défensif, plus complet, ça n’existe pas. On peut me raconter tout ce qu’on veut, sa 6ème place au Ballon d’Or, c’était très loin. Il aurait mérité d’être dans le trio ».