Officiel : La sanction est tombée, coup de tonnerre au PSG !

Suite à sa défaite face à l'équipe féminine du PSG le 8 novembre dernier, le club Fleury avait déposé une réserve concernant l'irrégularité de la licence Florianne Jourde. Le club de la capitale s'exposait alors à une défaite sur tapis vert. Le verdict est tombé et c'est finalement encore plus grave pour le PSG.

A cause d'un problème d'irrégularité avec la licence de Florianne Jourde, le PSG s'exposait donc à une défaite sur tapis vert face à Fleury et par la même occasion la perte de 3 points. Comme le rapporte L'Equipe, c'est bel et bien ce qu'a décidé la commission fédérale des règlements et contentieux, mais pas seulement... En effet, en plus de la défaite sur tapis vert face à Fleury, l'équipe féminine du PSG a écopé de la même sanction pour les rencontres face à Strasbourg et au Havre. Ça fait donc un total de 9 points perdus.

« Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction » Dans un communiqué rapporté par le quotidien sportif, le PSG a réagi à cette terrible sanction. On peut alors lire : « Le club a pris connaissance de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football contre son équipe féminine pour une simple absence de demande d'un certificat international de transfert (CIT) dans le cadre de la procédure d'obtention de licence pour Florianne Jourde. Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction. L'équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative qui a été régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d'une injustice manifeste ».