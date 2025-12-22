PSG - Luis Enrique : Le mariage parfait annoncé par la presse espagnole !

Pierrick Levallet

En remplaçant Christophe Galtier par Luis Enrique à l’été 2023, le PSG a peut-être pris sa meilleure décision de la dernière décennie. Le club de la capitale a trouvé le coach idéal pour réaliser ses rêves les plus fous, dont celui de remporter la Ligue des champions. Et le technicien de 55 ans, lui, estime avoir mis les pieds dans un cadre parfait pour mettre en pratique sa vision du football.

Depuis le rachat par QSI en 2011, le PSG rêvait de remporter la Ligue des champions un jour. Le club de la capitale a toutefois enchaîné les désillusions sur la scène européenne, jusqu’à la saison dernière. L’exercice 2024-2025 a été celui de la consécration pour les Rouge-et-Bleu, qui sont enfin montés sur le toit de l’Europe. Après tant d’années, Marquinhos a pu soulever la Coupe aux Grandes Oreilles le 31 mai dernier, après avoir battu l’Inter avec la manière en finale (5-0).

Luis Enrique fait l'unanimité au PSG ! Et ce succès historique, le PSG le doit en grande partie à un homme : Luis Enrique. Arrivé lors de l’été 2023 après l’unique saison de Christophe Galtier sur le banc parisien, le coach espagnol a totalement métamorphosé le club de la capitale. Comme le rapporte AS, le technicien de 55 ans a trouvé à Paris le cadre idéal pour mettre en pratique sa vision du football. Toujours convaincu de ce qu’il entreprenait, Luis Enrique a même réussi à convaincre son vestiaire.