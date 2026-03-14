Mercato - PSG : La rencontre qui met le feu aux réseaux, «il n'a aucune intention de partir»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà un feuilleton qui traîne depuis quelques mois et qui a déjà connu son lot de rebondissements. Doit-on s'attendre à ce qu'il finisse par ne pas signer le contrat tant attendu au PSG ? Son agent a rencontré un dirigeant d'un cador européen, semant la zizanie sur les réseaux sociaux...

Le Paris Saint-Germain, à l'instar de la saison passée avec l'annonce groupée des prolongations de contrat de Vitinha, de Nuno Mendes et d'Achraf Hakimi travaillerait d'arrache-pied en coulisses dans l'optique de mettre sur pied un évènement similaire. Depuis plusieurs semaines, il semblerait que les dirigeants parisiens soient parvenus à tomber d'accord avec Willian Pacho et Fabian Ruiz. Deux validations en attendant deux autres ?

A bit of transfer-window maths going wrong out there.



Rayan Cherki’s agent is Moussa Sissoko. He also represents Ousmane Dembélé. Sissoko was at Manchester City as a guest for the Real Madrid game, and met Hugo Viana, head of football at City… and suddenly some dots were… pic.twitter.com/gzzLjNClZ6 — Guillem Balague (@GuillemBalague) March 13, 2026

«Sissoko était présent à Manchester City en tant qu'invité pour le match contre le Real Madrid» Outre Ruiz et Pacho, le conseiller sportif du PSG qu'est Luis Campos aurait à coeur de blinder Bradley Barcola et le Ballon d'or 2025 : Ousmane Dembélé. Le représentant de ce dernier a été aperçu à Madrid discutant avec Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City. De quoi relancer le feuilleton de sa prolongation de contrat au PSG et les rumeurs de transfert sur la toile. Le journaliste Guillem Balague est monté au créneau par le biais de son compte X. « Il y a un petit problème de calcul qui circule en ce moment concernant le mercato. L'agent de Rayan Cherki est Moussa Sissoko. Il représente également Ousmane Dembélé. Sissoko était présent à Manchester City en tant qu'invité pour le match contre le Real Madrid, et il a rencontré Hugo Viana, le directeur sportif de City… et tout à coup, on a fait des liens qui n'auraient pas dû être faits ».