Mercato - PSG : La rencontre qui met le feu aux réseaux, «il n'a aucune intention de partir»

Voilà un feuilleton qui traîne depuis quelques mois et qui a déjà connu son lot de rebondissements. Doit-on s'attendre à ce qu'il finisse par ne pas signer le contrat tant attendu au PSG ? Son agent a rencontré un dirigeant d'un cador européen, semant la zizanie sur les réseaux sociaux...
Le Paris Saint-Germain, à l'instar de la saison passée avec l'annonce groupée des prolongations de contrat de Vitinha, de Nuno Mendes et d'Achraf Hakimi travaillerait d'arrache-pied en coulisses dans l'optique de mettre sur pied un évènement similaire. Depuis plusieurs semaines, il semblerait que les dirigeants parisiens soient parvenus à tomber d'accord avec Willian Pacho et Fabian Ruiz. Deux validations en attendant deux autres ?
«Sissoko était présent à Manchester City en tant qu'invité pour le match contre le Real Madrid»
Outre Ruiz et Pacho, le conseiller sportif du PSG qu'est Luis Campos aurait à coeur de blinder Bradley Barcola et le Ballon d'or 2025 : Ousmane Dembélé. Le représentant de ce dernier a été aperçu à Madrid discutant avec Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City. De quoi relancer le feuilleton de sa prolongation de contrat au PSG et les rumeurs de transfert sur la toile. Le journaliste Guillem Balague est monté au créneau par le biais de son compte X. « Il y a un petit problème de calcul qui circule en ce moment concernant le mercato. L'agent de Rayan Cherki est Moussa Sissoko. Il représente également Ousmane Dembélé. Sissoko était présent à Manchester City en tant qu'invité pour le match contre le Real Madrid, et il a rencontré Hugo Viana, le directeur sportif de City… et tout à coup, on a fait des liens qui n'auraient pas dû être faits ».
«Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028 et en pleine négociation de son renouvellement, n’a absolument aucune intention de quitter le PSG»
D'après les informations du journaliste de la BBC et de CBS Sports notamment, il n'y a aucune raison de paniquer pour les supporters du PSG et les fans de Dembélé à Paris. « Pour mémoire : Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028 et en pleine négociation de son renouvellement, n’a absolument aucune intention de quitter le PSG. Cette visite n’avait rien à voir avec lui. Parfois, un agent qui regarde un match de foot, c’est juste… un agent qui regarde un match de foot ».