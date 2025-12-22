Kylian Mbappé : Le PSG avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le conseil des prud'hommes a donc rendu son verdict dans le conflit qui opposait Kylian Mbappé au PSG. Alors que chacun partie réclamait des sommes complètement folles, c'est finalement le Français qui a été déclaré vainqueur. En effet, le club de la capitale a été condmané, avec exécution immédiate, à verser 61M€ à Mbappé. De quoi faire réagir Pierre Ménès.

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé réclamait 55M€ de salaires et primes impayés au PSG. Finalement, le club de la capitale a été condamné à en verser 61 millions au Français. En effet, le conseil des prud'hommes a rendu son verdict dans cette affaire et c'est donc terrible pour le PSG. « Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent », faisaient par ailleurs savoir les avocats de Mbappé.

« Ça n'arrive pas qu'à Sarkozy et à Le Pen... » Sur Youtube, Pierre Ménès a réagi à cette condamnation du PSG face à Kylian Mbappé. C'est alors qu'il a fait un parallèle avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen : « La décision du tribunal des prud'hommes de condamner le PSG à verser, avec exécution immédiate, comme quoi ça n'arrive pas qu'à Sarkozy et à Le Pen, 61M€ à Kylian Mbappé ».