Kylian Mbappé : Le PSG avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen !

Le conseil des prud'hommes a donc rendu son verdict dans le conflit qui opposait Kylian Mbappé au PSG. Alors que chacun partie réclamait des sommes complètement folles, c'est finalement le Français qui a été déclaré vainqueur. En effet, le club de la capitale a été condmané, avec exécution immédiate, à verser 61M€ à Mbappé. De quoi faire réagir Pierre Ménès.
Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé réclamait 55M€ de salaires et primes impayés au PSG. Finalement, le club de la capitale a été condamné à en verser 61 millions au Français. En effet, le conseil des prud'hommes a rendu son verdict dans cette affaire et c'est donc terrible pour le PSG. « Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent », faisaient par ailleurs savoir les avocats de Mbappé.
« Ça n'arrive pas qu'à Sarkozy et à Le Pen... »
Sur Youtube, Pierre Ménès a réagi à cette condamnation du PSG face à Kylian Mbappé. C'est alors qu'il a fait un parallèle avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen : « La décision du tribunal des prud'hommes de condamner le PSG à verser, avec exécution immédiate, comme quoi ça n'arrive pas qu'à Sarkozy et à Le Pen, 61M€ à Kylian Mbappé ».
« Le PSG va arrêter les frais ici »
Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG est-il désormais terminé ? Le club de la capitale a encore la possibilité de faire appel. Cela sera-t-il le cas ? « Le PSG compte faire appel ? Je pense que le PSG va limiter les dégâts, c'est une humiliation, une défaite cuisante, une sorte de fiasco, je pense qu'ils vont arrêter les frais ici », a expliqué le journaliste du Parisien, Dominique Séverac.