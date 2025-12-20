Kylian Mbappé : Le PSG prêt à prendre un risque extrême ?

Devant le conseil des prud’hommes, le PSG a donc perdu son bras de fer face à Kylian Mbappé. Alors que le Français réclamait des salaires et primes impayés, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à son ancien joueur, aujourd’hui au Real Madrid. Bien évidemment, le PSG a la possibilité de faire appel, mais voilà que ça pourrait être un énorme risque.
Le verdict est tombé il y a quelques jours. Le conseil des prud’hommes a ainsi condamné le PSG à verser 61M€ à Kylian Mbappé, qui réclamait des salaires et primes impayés. Réagissant à cette décision, le club de la capitale confiait : « Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris, qu'il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel ». Le PSG va-t-il alors faire appel ?
« Le PSG pourrait être condamné à beaucoup plus »
Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a expliqué à quel point faire appel pourrait être une décision dangereuse pour le PSG. « Le conseil des prud’hommes a condamné le PSG à verser 61M€. le club à 30 jours pour faire appel, mais il n’est pas du tout évident qu’il fasse. D’abord parce qu’il pourrait être condamné à beaucoup plus. La demande des avocats de Mbappé était de 240M€ alors que le PSG réclamait de son côté 440M€ », a expliqué le journaliste sportif.
« Un appel serait extrêmement risqué pour le club »
Pierre Ménès a ensuite ajouté : « Pourquoi le PSG n’est pas certain de faire appel, parce que 4 juges sur 4 ont condamné le PSG. Il est bien évident qu'un appel serait extrêmement risqué pour le club ». A voir ce que décidera de faire le PSG.