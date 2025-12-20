Kylian Mbappé : Le PSG prêt à prendre un risque extrême ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devant le conseil des prud’hommes, le PSG a donc perdu son bras de fer face à Kylian Mbappé. Alors que le Français réclamait des salaires et primes impayés, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à son ancien joueur, aujourd’hui au Real Madrid. Bien évidemment, le PSG a la possibilité de faire appel, mais voilà que ça pourrait être un énorme risque.

Le verdict est tombé il y a quelques jours. Le conseil des prud’hommes a ainsi condamné le PSG à verser 61M€ à Kylian Mbappé, qui réclamait des salaires et primes impayés. Réagissant à cette décision, le club de la capitale confiait : « Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris, qu'il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel ». Le PSG va-t-il alors faire appel ?

« Le PSG pourrait être condamné à beaucoup plus » Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a expliqué à quel point faire appel pourrait être une décision dangereuse pour le PSG. « Le conseil des prud’hommes a condamné le PSG à verser 61M€. le club à 30 jours pour faire appel, mais il n’est pas du tout évident qu’il fasse. D’abord parce qu’il pourrait être condamné à beaucoup plus. La demande des avocats de Mbappé était de 240M€ alors que le PSG réclamait de son côté 440M€ », a expliqué le journaliste sportif.