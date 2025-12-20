Transferts : L’entourage d’un international l’annonce au PSG !

Cela fait plusieurs mois que la situation de Lucas Beraldo au Paris SG fait parler. Cantonné à un rôle de doublure, l’international brésilien de 22 ans songerait à aller voir ailleurs, une information démentie par l’intéressé récemment. Son entourage en a rajouté une couche sur le sujet.
Comme révélé il y a plusieurs semaines par le10sport.com, et confirmé depuis par plusieurs médias, le mercato hivernal s’annonce très calme du côté du Paris Saint-Germain. RMC a rappelé ce vendredi que Luis Enrique était satisfait de son effectif, composé de joueurs d’expérience et de jeunes éléments qui ont pu grappiller du temps de jeu ce début de saison. Il ne devrait donc pas y avoir d’arrivées, ni même de départ.
« Jouer au PSG est un privilège »
Alors que la question de son avenir fait parler depuis l’été dernier, Lucas Beraldo ne prévoit pas d’aller voir ailleurs durant le mois de janvier malgré un temps de jeu limité dans la capitale. « Jouer au PSG est un privilège. Depuis son arrivée (en janvier 2024), il a déjà remporté presque tous les titres possibles à un si jeune âge, ce que très peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d'avoir accompli », fait savoir son entourage dans les colonnes de L’Équipe.
« Beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir »
« Il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir, fait-on savoir dans le clan Beraldo. La réalité est simple : pour l'instant, il se concentre pleinement sur son travail quotidien et sur l'aide qu'il peut apporter au PSG pour atteindre ses objectifs. »