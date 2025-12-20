Transferts : L’entourage d’un international l’annonce au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela fait plusieurs mois que la situation de Lucas Beraldo au Paris SG fait parler. Cantonné à un rôle de doublure, l’international brésilien de 22 ans songerait à aller voir ailleurs, une information démentie par l’intéressé récemment. Son entourage en a rajouté une couche sur le sujet.

Comme révélé il y a plusieurs semaines par le10sport.com, et confirmé depuis par plusieurs médias, le mercato hivernal s’annonce très calme du côté du Paris Saint-Germain. RMC a rappelé ce vendredi que Luis Enrique était satisfait de son effectif, composé de joueurs d’expérience et de jeunes éléments qui ont pu grappiller du temps de jeu ce début de saison. Il ne devrait donc pas y avoir d’arrivées, ni même de départ.

« Jouer au PSG est un privilège » Alors que la question de son avenir fait parler depuis l’été dernier, Lucas Beraldo ne prévoit pas d’aller voir ailleurs durant le mois de janvier malgré un temps de jeu limité dans la capitale. « Jouer au PSG est un privilège. Depuis son arrivée (en janvier 2024), il a déjà remporté presque tous les titres possibles à un si jeune âge, ce que très peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d'avoir accompli », fait savoir son entourage dans les colonnes de L’Équipe.