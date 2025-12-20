PSG : Ce transfert est annulé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers mois, certains médias ont fait état d’un potentiel départ au sein de l’effectif du PSG. Quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux à Paris, Lucas Beraldo a été annoncé en partance. En réalité, il n’en serait rien. Luis Enrique apprécie le Brésilien, et en interne, aucune chance de le vendre prochainement.

Le PSG ne devrait pas se montrer très actif sur le mercato de janvier. C’est en tout cas ce que révèle RMC ce vendredi. Très satisfait de son effectif actuel, Luis Enrique ne devrait donc pas demander de bouleversement au sein de ce dernier cet hiver.

Le PSG va vivre un mercato calme Si la saison passée, le PSG avait bouclé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, en janvier 2026, Paris ne devrait pas réaliser de gros coups sur le mercato. Selon le média, Luis Enrique compte pleinement sur ses jeunes éléments ainsi que sur le retour en forme de ses stars ayant été blessées récemment comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, ou encore Achraf Hakimi.