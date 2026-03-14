«Il a un très grand et bel avenir» : Nouveau rebondissement au PSG ?

Dernièrement, le PSG a frappé un grand coup en gagnant son huitième de finale aller contre Chelsea sur le score de 5-2. Certains Parisiens ont brillé à l’image de Khvicha Kvaratskhelia (deux buts et une passe décisive), mais d’autres traversent une période très compliquée. Toutefois, prochainement cela pourrait changer du côté de Paris, ce qui pourrait engendrer un nouveau rebondissement.
Le 17 mars, le PSG se déplacera sur la pelouse de Chelsea en Ligue des champions. L’objectif des Parisiens sera simple : se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Luis Enrique devrait pour l’occasion s’appuyer sur le même groupe de joueurs et certains devront donc une nouvelle fois rester sur le banc.
Chevalier ne joue plus au PSG
Lors du match aller contre Chelsea (victoire 5-2), Luis Enrique avait encore une fois décidé de titulariser Matvey Safonov dans les buts. Le Russe est devenu le numéro un au PSG et cela ne fait pas les affaires de Lucas Chevalier. Le Français arrivé l’été dernier a perdu sa place et il n’a plus joué la moindre minute avec Paris depuis le 23 janvier et un succès contre l’AJ Auxerre (0-1). Cela ne plaide donc pas en sa faveur en vue de la Coupe du monde, et Brice Samba, qui est actuellement troisième dans la hiérarchie des gardiens en équipe de France, pourrait même remonter d’un cran et prendre la place de l’ancien Lillois. Le Rennais a d’ailleurs été interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi et ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Ça, je ne sais pas (prendre la place de numéro deux), il faut d'abord demander au coach Deschamps, c'est juste que moi je serai au service du groupe, et là où on me mettra, je prendrai. Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c'est vrai que ce n'est pas facile, son cas, parce qu'on aspire tous à jouer. C'est un très grand bosseur, bien sûr, il n'espérait pas passer une saison comme celle-ci. Après, c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière, j'ai envie de dire, où il faut apprendre les choses, les digérer, les accepter, surtout, et repartir au travail, tout simplement, parce qu'on n'en a pas le choix, on a un coach, c'est lui qui décide. »
« Je ne suis pas très inquiet pour lui »
Bien que Brice Samba soit donc un concurrent direct de Lucas Chevalier en équipe de France, il ne se fait pas de soucis pour ce dernier. Selon le Rennais, le joueur du PSG va réussir à rebondir et il réalisera de grandes choses. « En tout cas pour Lucas, je ne suis pas très inquiet pour lui, il va rebondir très vite. Il est aussi dans un club exposé à 1000 %, ce n'est pas facile. Les petites erreurs qu'il faisait peut-être à Lille, ce sont peut-être les mêmes à Paris, mais c'est beaucoup plus exposé. Après, il est encore très jeune et je sais qu'il a un très grand et bel avenir devant lui. » C’est tout ce que souhaite le club de la capitale qui l’a fait venir pour 40M€ hors bonus lors du dernier mercato estival.