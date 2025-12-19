Officiel : Coup de théâtre, un renfort surprise arrive au PSG !

Alexis Brunet

Le 26 novembre dernier, contre Tottenham, Lucas Hernandez avait hérité d’un carton rouge pour un violent coup de coude sur Xavi Simons. Pour ce mauvais geste, le champion du monde avait écopé d’une suspension de trois matchs. Finalement, cette suspension a été réduite à deux matchs et le défenseur pourra donc faire son retour pour la dernière journée de phase régulière de Ligue des champions.

Lors de la dernière rencontre de Ligue des champions du PSG contre l’Athletic Bilbao, Lucas Hernandez manquait à l’appel. Le défenseur central était suspendu pour cette partie à cause d’un violent coup de coude asséné à Xavi Simons lors du match contre Tottenham, qui lui avait alors valu trois matchs de suspension.

Suspension réduite pour Hernandez Initialement, Lucas Hernandez devait donc louper les trois derniers matchs de phase de ligue de C1, mais finalement, comme le rapporte L’Équipe, sa suspension a été réduite à deux rencontres. Le défenseur du PSG sera donc absent encore contre le Sporting Lisbonne, mais il pourra faire son retour lors de la dernière journée contre Newcastle.